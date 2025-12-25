Экономический календарь
Цепной дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) Австралии кв/кв (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)
|Низкая
|-0.5%
|1.0%
|
4.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Цепной дефлятор ВВП Австралии кв/кв (GDP Chain Price Index q/q) отражает степень изменения цен на товары и услуги, входящие в расчет ВВП, в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом базисного года. В расчет не входят цены на импортные товары и услуги. Цепной дефлятор ВВП используют при оценке инфляции и экономической активности в стране.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Цепной дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП) Австралии кв/кв (Australia Gross Domestic Product (GDP) Chain Price Index q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
