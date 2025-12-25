Экономический календарь
Вклад чистого экспорта в валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии (Australia Net Exports Contribution)
Последний релиз
Вклад чистого экспорта в ВВП Австралии (Net Exports Contribution) — показатель, характеризующий генеральное направление внешнеторговых потоков страны. Чистый экспорт представляет собой разницу между общим экспортом и импортом Австралии. Если этот показатель положителен – значит, страна является экспортером товаров и услуг, если отрицателен – она в основном импортирует их.
Австралия интенсивно экспортирует железную руду, золото, уголь и является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы и шерсти. Поэтому ее экспортная составляющая — один из важнейших компонентов ВВП. Изменение процентного вклада чистого экспорта в ВВП демонстрирует интенсивность развития внешнеторговой деятельности в стране.
Тем не менее, показатель не влияет напрямую на котировки австралийского доллара. Экономисты используют его при комплексном анализе экономического развития страны.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Вклад чистого экспорта в валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии (Australia Net Exports Contribution)".
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
