Вклад чистого экспорта в ВВП Австралии (Net Exports Contribution) — показатель, характеризующий генеральное направление внешнеторговых потоков страны. Чистый экспорт представляет собой разницу между общим экспортом и импортом Австралии. Если этот показатель положителен – значит, страна является экспортером товаров и услуг, если отрицателен – она в основном импортирует их.

Австралия интенсивно экспортирует железную руду, золото, уголь и является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы и шерсти. Поэтому ее экспортная составляющая — один из важнейших компонентов ВВП. Изменение процентного вклада чистого экспорта в ВВП демонстрирует интенсивность развития внешнеторговой деятельности в стране.

Тем не менее, показатель не влияет напрямую на котировки австралийского доллара. Экономисты используют его при комплексном анализе экономического развития страны.

График последних значений: