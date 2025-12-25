Экономический календарь
Торговый баланс Австралии (Australia Trade Balance)
|Средняя
|$4.385 млрд
|$4.418 млрд
|
$3.707 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$4.725 млрд
|
$4.385 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс Австралии (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.
Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.
Влияние значения торгового баланса на котировки австралийского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на доллар соответствующим образом.
Австралия как страна, ВВП которой в значительной степени зависит от экспорта сырьевых ресурсов, заинтересована в росте экспортной составляющей. Поэтому рост значения показателя может благоприятно отразиться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Австралии (Australia Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
