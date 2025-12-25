КалендарьРазделы

Торговый баланс Австралии (Australia Trade Balance)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Бюро статистики Австралии (Australian Bureau of Statistics)
Сектор:
Торговля
Средняя $​4.385 млрд $​4.418 млрд
$​3.707 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​4.725 млрд
$​4.385 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс Австралии (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки австралийского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на доллар соответствующим образом.

Австралия как страна, ВВП которой в значительной степени зависит от экспорта сырьевых ресурсов, заинтересована в росте экспортной составляющей. Поэтому рост значения показателя может благоприятно отразиться на котировках австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Австралии (Australia Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
$​4.385 млрд
$​4.418 млрд
$​3.707 млрд
сент. 2025
$​3.938 млрд
$​4.720 млрд
$​1.111 млрд
авг. 2025
$​1.825 млрд
$​5.065 млрд
$​6.612 млрд
июль 2025
$​7.310 млрд
$​4.723 млрд
$​5.366 млрд
июнь 2025
$​5.365 млрд
$​5.869 млрд
$​1.604 млрд
май 2025
$​2.238 млрд
$​6.811 млрд
$​4.859 млрд
апр. 2025
$​5.413 млрд
$​6.421 млрд
$​6.892 млрд
март 2025
$​6.900 млрд
$​3.434 млрд
$​2.852 млрд
февр. 2025
$​2.968 млрд
$​4.113 млрд
$​5.156 млрд
янв. 2025
$​5.620 млрд
$​4.193 млрд
$​4.924 млрд
дек. 2024
$​5.085 млрд
$​8.479 млрд
$​6.792 млрд
нояб. 2024
$​7.079 млрд
$​5.267 млрд
$​5.670 млрд
окт. 2024
$​5.953 млрд
$​7.121 млрд
$​4.532 млрд
сент. 2024
$​4.609 млрд
$​4.263 млрд
$​5.284 млрд
авг. 2024
$​5.644 млрд
$​5.529 млрд
$​5.636 млрд
июль 2024
$​6.009 млрд
$​9.097 млрд
$​5.425 млрд
июнь 2024
$​5.589 млрд
$​5.812 млрд
$​5.052 млрд
май 2024
$​5.773 млрд
$​6.027 млрд
апр. 2024
$​6.548 млрд
$​4.841 млрд
март 2024
$​5.024 млрд
$​6.591 млрд
февр. 2024
$​7.280 млрд
$​10.058 млрд
янв. 2024
$​11.027 млрд
$​10.743 млрд
дек. 2023
$​10.959 млрд
$​11.764 млрд
нояб. 2023
$​11.437 млрд
$​7.660 млрд
окт. 2023
$​7.129 млрд
$​6.184 млрд
сент. 2023
$​6.786 млрд
$​9.640 млрд
авг. 2023
$​9.640 млрд
$​12.987 млрд
$​7.324 млрд
июль 2023
$​8.039 млрд
$​13.507 млрд
$​10.268 млрд
июнь 2023
$​11.321 млрд
$​13.655 млрд
$​10.497 млрд
май 2023
$​11.791 млрд
$​13.661 млрд
$​10.454 млрд
апр. 2023
$​11.158 млрд
$​13.608 млрд
$​14.822 млрд
март 2023
$​15.269 млрд
$​13.029 млрд
$​14.151 млрд
февр. 2023
$​13.870 млрд
$​12.832 млрд
$​11.266 млрд
янв. 2023
$​11.688 млрд
$​13.181 млрд
$​12.985 млрд
дек. 2022
$​12.237 млрд
$​13.245 млрд
$​13.475 млрд
нояб. 2022
$​13.201 млрд
$​12.944 млрд
$​12.743 млрд
окт. 2022
$​12.217 млрд
$​10.723 млрд
$​12.444 млрд
сент. 2022
$​12.444 млрд
$​8.640 млрд
$​8.664 млрд
авг. 2022
$​8.324 млрд
$​13.149 млрд
$​8.967 млрд
июль 2022
$​8.733 млрд
$​18.023 млрд
$​17.131 млрд
июнь 2022
$​17.670 млрд
$​14.114 млрд
$​15.016 млрд
май 2022
$​15.965 млрд
$​10.179 млрд
$​13.248 млрд
апр. 2022
$​10.495 млрд
$​8.574 млрд
$​9.738 млрд
март 2022
$​9.314 млрд
$​10.299 млрд
$​7.437 млрд
февр. 2022
$​7.457 млрд
$​11.153 млрд
$​11.786 млрд
янв. 2022
$​12.891 млрд
$​9.054 млрд
$​8.824 млрд
дек. 2021
$​8.356 млрд
$​10.577 млрд
$​9.756 млрд
нояб. 2021
$​9.423 млрд
$​12.181 млрд
$​10.781 млрд
окт. 2021
$​11.220 млрд
$​14.318 млрд
$​11.824 млрд
сент. 2021
$​12.243 млрд
$​13.466 млрд
$​14.739 млрд
