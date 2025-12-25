Валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии, г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает изменение рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных национальной экономикой, в отчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, за вычетом расходов на производство.

ВВП может быть рассчитан в соответствии с тремя подходами.

ВВП по доходам рассчитывается как сумма вознаграждения работников, валового операционного излишка, валового смешанного дохода за вычетом субсидий на производство и расходов на импорт. Эта сумма корректируется с помощью дефлятора цен.

ВВП по расходам определяется как сумма всех конечных расходов, изменений запасов и чистого экспорта товаров и услуг (за вычетом импорта).

И, наконец, ВВП, рассчитываемый по производственному подходу — это сумма валовой добавленной стоимости для каждой отрасли по базовым ценам и налогов за вычетом субсидий на продукты. Базовые цены представляют собой суммы, полученные производителями, включая стоимость любых субсидий на продукты, до налогов.

Эти три оценки производятся независимо друг от друга, с использованием разных источников данных. Поэтому, несмотря на то, что результаты теоретически должны совпадать, на практике оценки ВВП получаются разными. Австралийское Бюро Статистики «выравнивает» эти расчеты ежегодно, используя балансировочные таблицы. Основной показатель ВВП, которым оперируют аналитики и экономисты, являет собой простое среднее из трех результатов.

ВВП обычно используется как показатель экономического состояния страны и уровня жизни. Его рост трактуется как усиление экономики, снижение – как ослабление.

Влияние ВВП на котировки австралийского доллара связано с инфляцией. В свою очередь, связь ВВП и инфляции достаточно тонка. В общем случае рост ВВП связан в первую очередь с ростом расходов внутри страны, а при этом обычно увеличивается инфляция. До определенного момента это подстегивает экономику, и котировки национальной валюты растут. Однако слишком быстрый рост ВВП опасен, поскольку инфляционный перегрев приведет к ослаблению экономики. Большинство экономистов сегодня утверждают, что для безопасного и стабильного функционирования экономики рост ВВП в год должен составлять 2,5% - 3,5% в год.

График последних значений: