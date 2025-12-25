Капитальные затраты на оборудование в Австралии, кв/кв (Eqiupment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q) отражают изменение капиталовложений частного бизнеса на оборудование в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.

В расчет показателя включены расходы на станки, оборудование, транспортные средства, электрические приборы, оргтехника, мебель, светильники, конструкции, не являющиеся неотъемлемой частью зданий, контейнеры, специальный инструмент и тому подобные.

Отдельно публикуются сводки по капитальным затратам в важнейших отраслях австралийской экономики — промышленности и добыче полезных ископаемых, а также совокупно по остальным отраслям. Из расчета показателя исключаются следующие области деятельности: сельское, лесное хозяйство и рыбная ловля; государственное управление и безопасность; образование; здравоохранение и социальная сфера; пенсионные фонды. Поскольку учитываются только капитальные затраты частного бизнеса, в расчет не входят государственные службы и предприятия.

Количество новых капитальных затрат рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 9 000 частных предприятий Австралии. Выборка обновляется ежеквартально, чтобы исключить закрывшиеся предприятия и внести в список новые, статистически значимые. В расчете не учитываются предприятия со штатом менее 10 человек.

Рост показателя может оказать положительное влияние на австралийский доллар.

