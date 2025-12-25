Экономический календарь
Капитальные затраты на оборудование в Австралии кв/кв (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)
|Низкая
|11.5%
|-0.1%
|
0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Капитальные затраты на оборудование в Австралии, кв/кв (Eqiupment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q) отражают изменение капиталовложений частного бизнеса на оборудование в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.
В расчет показателя включены расходы на станки, оборудование, транспортные средства, электрические приборы, оргтехника, мебель, светильники, конструкции, не являющиеся неотъемлемой частью зданий, контейнеры, специальный инструмент и тому подобные.
Отдельно публикуются сводки по капитальным затратам в важнейших отраслях австралийской экономики — промышленности и добыче полезных ископаемых, а также совокупно по остальным отраслям. Из расчета показателя исключаются следующие области деятельности: сельское, лесное хозяйство и рыбная ловля; государственное управление и безопасность; образование; здравоохранение и социальная сфера; пенсионные фонды. Поскольку учитываются только капитальные затраты частного бизнеса, в расчет не входят государственные службы и предприятия.
Количество новых капитальных затрат рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 9 000 частных предприятий Австралии. Выборка обновляется ежеквартально, чтобы исключить закрывшиеся предприятия и внести в список новые, статистически значимые. В расчете не учитываются предприятия со штатом менее 10 человек.
Рост показателя может оказать положительное влияние на австралийский доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Капитальные затраты на оборудование в Австралии кв/кв (Australia Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
