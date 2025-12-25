Экономический календарь
Разрешения на строительство в Австралии м/м (Australia Building Approvals m/m)
|Средняя
|-6.4%
|0.0%
|
11.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
-6.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Разрешения на строительство в Австралии, м/м (Building Approvals m/m) отражают изменение количества разрешений, выданных государственными органами страны на строительство нового жилья, коммерческих и производственных зданий, в отчетном месяце по отношению к предыдущему. В расчете показателя учитываются:
- разрешения на строительство новых зданий;
- разрешения на внесение изменений и дополнений в конструкцию уже существующих зданий;
- утверждение планов ремонтных и реконструкционных работ.
В статистику включаются все разрешения на строительство жилых зданий стоимостью 10 000 долларов США и более. Минимальная стоимость нежилых зданий, входящих в расчет показателя, составляет 50 000 долларов США.
Данные для расчета показателя собираются в органах местного самоуправления и сертифицирующих организациях. Они подвергаются сезонной корректировке, поскольку есть определенные периоды, в которые интенсивность строительства традиционно выше. Поэтому поправка на сезонность позволяет более корректно сравнивать между собой данные от месяца к месяцу.
Показатель отражает текущий спрос на жилье и коммерческую недвижимость. Он считается опережающим индикатором активности в строительной отрасли страны: рост количества разрешений на строительство впоследствии приведет к увеличению проектов. Также показатель может косвенно повлиять на банковский сектор (за счет кредитов, берущихся на ипотеку и на расширение производства).
Поэтому его подъем может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в Австралии м/м (Australia Building Approvals m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
