Разрешения на строительство в Австралии, м/м (Building Approvals m/m) отражают изменение количества разрешений, выданных государственными органами страны на строительство нового жилья, коммерческих и производственных зданий, в отчетном месяце по отношению к предыдущему. В расчете показателя учитываются:

разрешения на строительство новых зданий;

разрешения на внесение изменений и дополнений в конструкцию уже существующих зданий;

утверждение планов ремонтных и реконструкционных работ.

В статистику включаются все разрешения на строительство жилых зданий стоимостью 10 000 долларов США и более. Минимальная стоимость нежилых зданий, входящих в расчет показателя, составляет 50 000 долларов США.

Данные для расчета показателя собираются в органах местного самоуправления и сертифицирующих организациях. Они подвергаются сезонной корректировке, поскольку есть определенные периоды, в которые интенсивность строительства традиционно выше. Поэтому поправка на сезонность позволяет более корректно сравнивать между собой данные от месяца к месяцу.

Показатель отражает текущий спрос на жилье и коммерческую недвижимость. Он считается опережающим индикатором активности в строительной отрасли страны: рост количества разрешений на строительство впоследствии приведет к увеличению проектов. Также показатель может косвенно повлиять на банковский сектор (за счет кредитов, берущихся на ипотеку и на расширение производства).

Поэтому его подъем может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.

График последних значений: