Экономический календарь
Завершенные строительные работы в Австралии кв/кв (Australia Construction Work Done q/q)
|Средняя
|-0.7%
|1.4%
|
2.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Завершенные строительные работы в Австралии, кв/кв (Construction Work Done q/q) отражают изменение количества завершенных проектов по строительству жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.
В расчете показателя учитываются инженерные и строительные работы, выполненные как для частного, так и для государственного секторов. В список работ включены все утвержденные проекты, связанные со строительством новых зданий, их структурными изменениями или расширениями, а также с сооружением инженерных коммуникаций. Работы по техническому обслуживанию в расчет не включены.
В полной версии отчета данные разделены на несколько классов по принадлежности проектов (частные или государственные), по типу зданий (жилые или нежилые) и по типу работ (новые проекты или доработка уже существующих). Чтобы исключить влияние климатических или других экономически незначимых факторов, в расчете показателя участвует сезонная корректировка.
Количество завершенных строительных работ редко интерпретируется как самостоятельный индикатор. Однако этот показатель, во-первых, участвует в расчете ВВП (строительный сектор — важная часть экономики Австралии), а во-вторых, влияет на рынок жилья и коммерческой недвижимости. Поэтому аналитики учитывают его при оценке общей экономической ситуации в стране.
Рост индикатора может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Завершенные строительные работы в Австралии кв/кв (Australia Construction Work Done q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
