Завершенные строительные работы в Австралии, кв/кв (Construction Work Done q/q) отражают изменение количества завершенных проектов по строительству жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.

В расчете показателя учитываются инженерные и строительные работы, выполненные как для частного, так и для государственного секторов. В список работ включены все утвержденные проекты, связанные со строительством новых зданий, их структурными изменениями или расширениями, а также с сооружением инженерных коммуникаций. Работы по техническому обслуживанию в расчет не включены.

В полной версии отчета данные разделены на несколько классов по принадлежности проектов (частные или государственные), по типу зданий (жилые или нежилые) и по типу работ (новые проекты или доработка уже существующих). Чтобы исключить влияние климатических или других экономически незначимых факторов, в расчете показателя участвует сезонная корректировка.

Количество завершенных строительных работ редко интерпретируется как самостоятельный индикатор. Однако этот показатель, во-первых, участвует в расчете ВВП (строительный сектор — важная часть экономики Австралии), а во-вторых, влияет на рынок жилья и коммерческой недвижимости. Поэтому аналитики учитывают его при оценке общей экономической ситуации в стране.

Рост индикатора может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.

