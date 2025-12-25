Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии (RBA Interest Rate Decision) относится к числу важнейших событий, влияющих на котировки австралийского доллара. Его принимает Совет регулятора.

Заседания Совета, на которых определяется денежно-кредитная политика страны, проходят 11 раз в год (ежемесячно, за исключением января). Члены Совета изучают сложившуюся экономическую диспозицию (как внутреннюю повестку, так и состояние мировой экономики, и основные события, влияющие на финансовые и экономические условия), обсуждают текущую денежно-кредитную политику страны и голосуют по мерам монетарной политики и процентной ставкам регулятора.

Решения Комитета оглашаются после завершения заседания.

Процентную ставку регулятора обычно снижают при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, австралийский доллар стараются сделать более дорогим, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.

Соответственно, каждое решение по процентной Резервного Банка Австралии напрямую влияет на котировки австралийского доллара (особенно в случаях, когда ставка меняется). Решение о ее подъеме приводит к росту котировок валюты.

График последних значений: