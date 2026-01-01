Выдача жилищных займов в Австралии, м/м (Home Loans m/m) — показатель, отражающий изменение количества займов, выданных физическим лицам на строительство и приобретение собственного жилья, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В этом показателе имеются в виду только дома для собственного проживания, приобретаемые не для последующей перепродажи и сдачи в аренду.

В показателе учитываются обязательства по кредитованию, взятые на себя банковскими и небанковскими кредитными организациями в течение отчетного месяца. В число таких организаций входят: банки, строительные общества, кредитные союзы и кооперативы, страховые компании, предприятия государственного управления, пенсионные фонды, оптовые кредиторы, предоставляющие средства заемщикам через посредников, и зарегистрированные финансовые корпорации.

Данные для расчета показателя берутся из отчетов, которые банки, кредитные кооперативы, строительные общества и зарегистрированные финансовые корпорации предоставляют в государственные органы. В формах отчетности для этого есть специальная графа. Данные от остальных кредитных организаций собираются непосредственно Австралийским бюро статистики.

При расчете учитывается сезонность: данные подвергаются корректировке, чтобы показатель отражал только объективные причины увеличения или уменьшения активности на рынке жилищных займов. Так, например, данные марта и апреля могут сильно отличаться из-за пасхальных каникул в стране.

Рост количества жилищных займов свидетельствует о росте рынка недвижимости в стране, а также говорит о росте доверия населения к экономике: люди берут кредиты, потому что уверены в своих будущих доходах. Поэтому рост значения показателя может положительно сказаться на котировках австралийского доллара.

