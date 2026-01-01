Экономический календарь
Выдача жилищных займов в Австралии м/м (Australia Home Loans m/m)
|Низкая
|4.7%
|4.3%
|
2.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.6%
|
4.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Выдача жилищных займов в Австралии, м/м (Home Loans m/m) — показатель, отражающий изменение количества займов, выданных физическим лицам на строительство и приобретение собственного жилья, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В этом показателе имеются в виду только дома для собственного проживания, приобретаемые не для последующей перепродажи и сдачи в аренду.
В показателе учитываются обязательства по кредитованию, взятые на себя банковскими и небанковскими кредитными организациями в течение отчетного месяца. В число таких организаций входят: банки, строительные общества, кредитные союзы и кооперативы, страховые компании, предприятия государственного управления, пенсионные фонды, оптовые кредиторы, предоставляющие средства заемщикам через посредников, и зарегистрированные финансовые корпорации.
Данные для расчета показателя берутся из отчетов, которые банки, кредитные кооперативы, строительные общества и зарегистрированные финансовые корпорации предоставляют в государственные органы. В формах отчетности для этого есть специальная графа. Данные от остальных кредитных организаций собираются непосредственно Австралийским бюро статистики.
При расчете учитывается сезонность: данные подвергаются корректировке, чтобы показатель отражал только объективные причины увеличения или уменьшения активности на рынке жилищных займов. Так, например, данные марта и апреля могут сильно отличаться из-за пасхальных каникул в стране.
Рост количества жилищных займов свидетельствует о росте рынка недвижимости в стране, а также говорит о росте доверия населения к экономике: люди берут кредиты, потому что уверены в своих будущих доходах. Поэтому рост значения показателя может положительно сказаться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача жилищных займов в Австралии м/м (Australia Home Loans m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
