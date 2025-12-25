КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Количество объявлений о вакансиях в Австралии от ANZ м/м (ANZ Australia Job Advertisements m/m)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Банковская группа Австралии и Новой Зеландии (Australia and New Zealand Banking Group)
Сектор:
Труд
Низкая -0.8% 0.2%
-1.9%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-0.7%
-0.8%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м (ANZ Job Advertisements m/m) отражает процентное изменение количества вакансий, публикуемых в крупных газетных изданиях и веб-сайтах, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать благоприятное влияние на котировки австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Количество объявлений о вакансиях в Австралии от ANZ м/м (ANZ Australia Job Advertisements m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-0.8%
0.2%
-1.9%
окт. 2025
-2.2%
-0.7%
-3.5%
сент. 2025
-3.3%
0.0%
-0.3%
авг. 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
июль 2025
-1.0%
-0.3%
1.6%
июнь 2025
1.8%
-0.4%
-0.6%
май 2025
-1.2%
1.4%
-0.3%
апр. 2025
0.5%
0.3%
0.4%
март 2025
0.4%
-1.2%
-1.3%
февр. 2025
-1.4%
-0.2%
1.3%
янв. 2025
0.2%
1.2%
0.3%
дек. 2024
0.3%
-0.8%
-1.8%
нояб. 2024
-1.3%
0.5%
0.7%
окт. 2024
0.3%
1.7%
2.3%
сент. 2024
1.6%
0.8%
-1.8%
авг. 2024
-2.1%
-1.1%
-2.7%
июль 2024
-3.0%
-0.9%
-2.7%
июнь 2024
-2.2%
0.5%
-1.9%
май 2024
-2.1%
0.3%
-2.3%
апр. 2024
2.8%
-1.0%
-1.0%
март 2024
-1.0%
-0.9%
-2.1%
февр. 2024
-2.8%
0.1%
3.4%
янв. 2024
1.7%
-0.9%
0.6%
дек. 2023
0.1%
0.1%
-5.1%
нояб. 2023
-4.6%
0.4%
-3.4%
окт. 2023
-3.0%
0.1%
-0.5%
сент. 2023
-0.1%
-0.4%
1.7%
авг. 2023
1.9%
-0.4%
0.7%
июль 2023
0.4%
0.1%
-2.7%
июнь 2023
-2.5%
-0.4%
0.0%
май 2023
0.1%
-0.7%
апр. 2023
-0.3%
-2.7%
март 2023
-2.4%
-0.5%
сент. 2022
-0.5%
0.0%
2.0%
авг. 2022
2.0%
1.1%
-1.1%
июль 2022
-1.1%
0.8%
1.4%
июнь 2022
1.4%
-0.6%
0.4%
май 2022
0.4%
-1.4%
-2.0%
апр. 2022
-0.5%
-0.3%
0.4%
март 2022
0.4%
1.6%
8.4%
февр. 2022
8.4%
1.6%
-0.3%
янв. 2022
-0.3%
-0.4%
-5.5%
дек. 2021
-5.5%
-1.4%
7.4%
нояб. 2021
7.4%
-0.9%
6.2%
окт. 2021
6.2%
-0.2%
-2.8%
сент. 2021
-2.8%
0.7%
-2.5%
авг. 2021
-2.5%
0.8%
-1.3%
июль 2021
-0.5%
-0.3%
1.5%
июнь 2021
3.0%
-1.6%
7.9%
май 2021
7.9%
-0.4%
4.7%
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания