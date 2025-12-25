Изменение занятости населения в Австралии (Employment Change) отражает изменение количества официально трудоустроенных граждан в экономике Австралии в отчетном месяце.

Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.

Трудоустроенные граждане Австралии — это все лица в возрасте 15 лет и старше, которые в течение контрольной недели отвечали одному из следующих критериев:

работали не менее 1 часа с целью получения оплаты, прибыли, комиссии или натурального продукта на предприятии, в госучреждении или на ферме;

работали не менее 1 часа без оплаты в семейном бизнесе или на ферме;

имели постоянную работу, но находились вне ее по ряду причин (забастовка, отпуск, временный отгул и т.д.);

являлись владельцами бизнеса, но не работали.

Занятость — один из ключевых показателей здоровья экономики. Рост занятости населения свидетельствует об экономическом росте и является не только показателем социального благополучия, но и опережающим индикатором потребительских расходов в стране. Таким образом, изменение занятости населения опосредованно влияет на ВВП Австралии.

Также рост занятости говорит об укреплении рынка труда и может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.

