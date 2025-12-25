КалендарьРазделы

Изменение занятости населения в Австралии (Australia Employment Change)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Бюро статистики Австралии (Australian Bureau of Statistics)
Сектор:
Труд
Средняя -21.3 тыс 15.5 тыс
41.1 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
11.7 тыс
-21.3 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение занятости населения в Австралии (Employment Change) отражает изменение количества официально трудоустроенных граждан в экономике Австралии в отчетном месяце.

Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.

Трудоустроенные граждане Австралии — это все лица в возрасте 15 лет и старше, которые в течение контрольной недели отвечали одному из следующих критериев:

  • работали не менее 1 часа с целью получения оплаты, прибыли, комиссии или натурального продукта на предприятии, в госучреждении или на ферме;
  • работали не менее 1 часа без оплаты в семейном бизнесе или на ферме;
  • имели постоянную работу, но находились вне ее по ряду причин (забастовка, отпуск, временный отгул и т.д.);
  • являлись владельцами бизнеса, но не работали.

Занятость — один из ключевых показателей здоровья экономики. Рост занятости населения свидетельствует об экономическом росте и является не только показателем социального благополучия, но и опережающим индикатором потребительских расходов в стране. Таким образом, изменение занятости населения опосредованно влияет на ВВП Австралии.

Также рост занятости говорит об укреплении рынка труда и может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости населения в Австралии (Australia Employment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-21.3 тыс
15.5 тыс
41.1 тыс
окт. 2025
42.2 тыс
5.7 тыс
12.8 тыс
сент. 2025
14.9 тыс
30.9 тыс
-11.9 тыс
авг. 2025
-5.4 тыс
24.4 тыс
26.5 тыс
июль 2025
24.5 тыс
21.4 тыс
1.0 тыс
июнь 2025
2.0 тыс
40.2 тыс
-1.1 тыс
май 2025
-2.5 тыс
44.2 тыс
87.6 тыс
апр. 2025
89.0 тыс
36.5 тыс
36.4 тыс
март 2025
32.2 тыс
-7.1 тыс
-57.5 тыс
февр. 2025
-52.8 тыс
59.7 тыс
30.5 тыс
янв. 2025
44.0 тыс
57.4 тыс
60.0 тыс
дек. 2024
56.3 тыс
16.6 тыс
28.2 тыс
нояб. 2024
35.6 тыс
24.4 тыс
12.1 тыс
окт. 2024
15.9 тыс
60.0 тыс
61.3 тыс
сент. 2024
64.1 тыс
50.5 тыс
42.6 тыс
авг. 2024
47.5 тыс
38.7 тыс
48.9 тыс
июль 2024
58.2 тыс
50.5 тыс
52.3 тыс
июнь 2024
50.2 тыс
42.0 тыс
39.5 тыс
май 2024
39.7 тыс
0.4 тыс
37.4 тыс
апр. 2024
38.5 тыс
33.2 тыс
-5.9 тыс
март 2024
-6.6 тыс
23.0 тыс
117.6 тыс
февр. 2024
116.5 тыс
4.5 тыс
15.3 тыс
янв. 2024
0.5 тыс
11.5 тыс
-62.7 тыс
дек. 2023
-65.1 тыс
14.0 тыс
72.6 тыс
нояб. 2023
61.5 тыс
48.0 тыс
42.7 тыс
окт. 2023
55.0 тыс
52.4 тыс
7.8 тыс
сент. 2023
6.7 тыс
44.9 тыс
63.3 тыс
авг. 2023
64.9 тыс
32.4 тыс
-1.4 тыс
июль 2023
-14.6 тыс
51.8 тыс
31.6 тыс
июнь 2023
32.6 тыс
37.2 тыс
76.5 тыс
май 2023
75.9 тыс
2.6 тыс
-4.0 тыс
апр. 2023
-4.3 тыс
38.1 тыс
61.1 тыс
март 2023
53.0 тыс
41.6 тыс
63.6 тыс
февр. 2023
64.6 тыс
-18.6 тыс
-10.9 тыс
янв. 2023
-11.5 тыс
-12.8 тыс
-20.0 тыс
дек. 2022
-14.6 тыс
32.7 тыс
58.3 тыс
нояб. 2022
64.0 тыс
46.5 тыс
43.1 тыс
окт. 2022
32.2 тыс
-12.2 тыс
-3.8 тыс
сент. 2022
0.9 тыс
-12.6 тыс
36.3 тыс
авг. 2022
33.5 тыс
34.3 тыс
-40.9 тыс
июль 2022
-40.9 тыс
38.4 тыс
88.4 тыс
июнь 2022
88.4 тыс
-28.5 тыс
60.6 тыс
май 2022
60.6 тыс
-13.4 тыс
4.4 тыс
апр. 2022
4.0 тыс
40.5 тыс
20.3 тыс
март 2022
17.9 тыс
-22.4 тыс
77.4 тыс
февр. 2022
77.4 тыс
-76.7 тыс
28.3 тыс
янв. 2022
12.9 тыс
28.3 тыс
64.8 тыс
дек. 2021
64.8 тыс
139.3 тыс
366.1 тыс
нояб. 2021
366.1 тыс
-89.1 тыс
-56.0 тыс
окт. 2021
-46.3 тыс
-104.4 тыс
-141.1 тыс
