Экономический календарь
Изменение занятости населения в Австралии (Australia Employment Change)
|Средняя
|-21.3 тыс
|15.5 тыс
|
41.1 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|11.7 тыс
|
-21.3 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение занятости населения в Австралии (Employment Change) отражает изменение количества официально трудоустроенных граждан в экономике Австралии в отчетном месяце.
Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.
Трудоустроенные граждане Австралии — это все лица в возрасте 15 лет и старше, которые в течение контрольной недели отвечали одному из следующих критериев:
- работали не менее 1 часа с целью получения оплаты, прибыли, комиссии или натурального продукта на предприятии, в госучреждении или на ферме;
- работали не менее 1 часа без оплаты в семейном бизнесе или на ферме;
- имели постоянную работу, но находились вне ее по ряду причин (забастовка, отпуск, временный отгул и т.д.);
- являлись владельцами бизнеса, но не работали.
Занятость — один из ключевых показателей здоровья экономики. Рост занятости населения свидетельствует об экономическом росте и является не только показателем социального благополучия, но и опережающим индикатором потребительских расходов в стране. Таким образом, изменение занятости населения опосредованно влияет на ВВП Австралии.
Также рост занятости говорит об укреплении рынка труда и может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение занятости населения в Австралии (Australia Employment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
