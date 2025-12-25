Экономический календарь
Уровень безработицы в Австралии (Australia Unemployment Rate)
Уровень безработицы в Австралии (Unemployment Rate) — процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Человек при расчете показателя определяется как безработный, если он в течение последних четырех недель активно ищет работу и может выйти на работу прямо сейчас. При этом на его включение в статистику уровня безработицы не влияет, получает ли он социальное пособие.
Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.
Этот показатель наиболее часто используется при оценке состояния рынка труда. Это один из основных показателей силы рынка труда и экономического состояния страны. Он не относится к прогнозным индикаторам. Его рост или снижение по факту вызывается изменением экономической ситуации.
Резервный Банк Австралии использует уровень безработицы в качестве одного из основных параметров при определении процентных ставок регулятора на текущий период. Чем ниже уровень безработицы, тем оптимистичнее оценка экономического здоровья страны. И наоборот, рост уровня безработицы отрицательно отражается на котировках австралийского доллара.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Австралии (Australia Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
