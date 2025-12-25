Уровень безработицы в Австралии (Unemployment Rate) — процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. Человек при расчете показателя определяется как безработный, если он в течение последних четырех недель активно ищет работу и может выйти на работу прямо сейчас. При этом на его включение в статистику уровня безработицы не влияет, получает ли он социальное пособие.

Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.

Этот показатель наиболее часто используется при оценке состояния рынка труда. Это один из основных показателей силы рынка труда и экономического состояния страны. Он не относится к прогнозным индикаторам. Его рост или снижение по факту вызывается изменением экономической ситуации.

Резервный Банк Австралии использует уровень безработицы в качестве одного из основных параметров при определении процентных ставок регулятора на текущий период. Чем ниже уровень безработицы, тем оптимистичнее оценка экономического здоровья страны. И наоборот, рост уровня безработицы отрицательно отражается на котировках австралийского доллара.

График последних значений: