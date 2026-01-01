КалендарьРазделы

Выдача займов на инвестиционное жилье в Австралии м/м (Australia Investment Housing Loans m/m)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Бюро статистики Австралии (Australian Bureau of Statistics)
Сектор:
Жилье
Низкая 17.6%
2.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
17.6%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Выдача займов на инвестиционное жилье в Австралии, м/м (Investment Housing Loans m/m) отражает изменение объема займов, выданных на строительство или приобретение инвестиционного жилья, предназначенного для сдачи в аренду и перепродажи, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В показателе учитываются обязательства по кредитованию, взятые на себя банковскими и небанковскими кредитными организациями в течение отчетного месяца. В число таких организаций входят: банки, строительные общества, кредитные союзы и кооперативы, страховые компании, предприятия государственного управления, пенсионные фонды, оптовые кредиторы, предоставляющие средства заемщикам через посредников, и зарегистрированные финансовые корпорации.

Данные для расчета показателя берутся из отчетов, которые банки, кредитные кооперативы, строительные общества и зарегистрированные финансовые корпорации предоставляют в государственные органы. В формах отчетности для этого есть специальная графа. Данные от остальных кредитных организаций собираются непосредственно Австралийским бюро статистики.

При расчете учитывается сезонность: данные подвергаются корректировке, чтобы показатель отражал только объективные причины увеличения или уменьшения активности на рынке займов на инвестиционное жилье. Так, например, данные марта и апреля могут сильно отличаться из-за пасхальных каникул в стране.

Рост количества займов на инвестиционное жилье свидетельствует о росте рынка недвижимости в стране. Также увеличение показателя говорит о росте доверия бизнеса к экономике: предприниматели готовы брать новые кредиты, потому что уверены в своих будущих доходах. Поэтому рост значения этого индикатора может положительно сказаться на котировках австралийского доллара.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
17.6%
2.6%
июнь 2025
1.4%
-0.1%
март 2025
-0.3%
-2.5%
дек. 2024
-2.9%
8.3%
сент. 2024
-1.0%
1.8%
авг. 2024
1.4%
5.1%
июль 2024
5.4%
1.1%
июнь 2024
2.7%
-1.3%
май 2024
-1.3%
5.3%
апр. 2024
5.6%
4.4%
март 2024
3.8%
2.5%
февр. 2024
1.2%
-0.8%
янв. 2024
-2.6%
-1.6%
дек. 2023
-1.3%
1.4%
нояб. 2023
1.9%
4.9%
окт. 2023
5.0%
2.8%
сент. 2023
2.0%
1.7%
авг. 2023
1.6%
-0.3%
июль 2023
-0.1%
1.3%
июнь 2023
2.6%
5.9%
май 2023
6.2%
-0.2%
апр. 2023
-0.9%
3.4%
март 2023
3.7%
-0.6%
февр. 2023
-0.5%
-3.0%
янв. 2023
-6.0%
-4.3%
дек. 2022
-4.4%
-3.5%
нояб. 2022
-3.6%
-2.3%
окт. 2022
-2.2%
-3.5%
сент. 2022
-6.0%
-4.8%
авг. 2022
-4.8%
-11.2%
июль 2022
-11.2%
-6.3%
июнь 2022
-6.3%
0.9%
май 2022
0.9%
-4.8%
апр. 2022
-4.8%
2.5%
март 2022
2.9%
-1.1%
февр. 2022
-1.8%
6.1%
янв. 2022
6.1%
2.4%
дек. 2021
2.4%
3.8%
нояб. 2021
3.8%
1.1%
окт. 2021
1.1%
1.4%
сент. 2021
1.4%
1.5%
авг. 2021
1.5%
1.8%
июль 2021
1.8%
0.7%
июнь 2021
0.7%
13.3%
май 2021
13.3%
2.1%
апр. 2021
2.1%
14.3%
март 2021
12.7%
4.5%
февр. 2021
4.5%
9.4%
янв. 2021
9.4%
8.2%
дек. 2020
8.2%
6.0%
1234
