Экономический календарь
Выдача займов на инвестиционное жилье в Австралии м/м (Australia Investment Housing Loans m/m)
|Низкая
|17.6%
|
2.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
17.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Выдача займов на инвестиционное жилье в Австралии, м/м (Investment Housing Loans m/m) отражает изменение объема займов, выданных на строительство или приобретение инвестиционного жилья, предназначенного для сдачи в аренду и перепродажи, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В показателе учитываются обязательства по кредитованию, взятые на себя банковскими и небанковскими кредитными организациями в течение отчетного месяца. В число таких организаций входят: банки, строительные общества, кредитные союзы и кооперативы, страховые компании, предприятия государственного управления, пенсионные фонды, оптовые кредиторы, предоставляющие средства заемщикам через посредников, и зарегистрированные финансовые корпорации.
Данные для расчета показателя берутся из отчетов, которые банки, кредитные кооперативы, строительные общества и зарегистрированные финансовые корпорации предоставляют в государственные органы. В формах отчетности для этого есть специальная графа. Данные от остальных кредитных организаций собираются непосредственно Австралийским бюро статистики.
При расчете учитывается сезонность: данные подвергаются корректировке, чтобы показатель отражал только объективные причины увеличения или уменьшения активности на рынке займов на инвестиционное жилье. Так, например, данные марта и апреля могут сильно отличаться из-за пасхальных каникул в стране.
Рост количества займов на инвестиционное жилье свидетельствует о росте рынка недвижимости в стране. Также увеличение показателя говорит о росте доверия бизнеса к экономике: предприниматели готовы брать новые кредиты, потому что уверены в своих будущих доходах. Поэтому рост значения этого индикатора может положительно сказаться на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача займов на инвестиционное жилье в Австралии м/м (Australia Investment Housing Loans m/m)".
