Экономический календарь
Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)
|Низкая
|0.6%
|
0.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
0.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии, м/м (RBA Housing Credit m/m) отражает процентное изменение объема непогашенных кредитов, выданных на приобретение жилья, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В общую цифру показателя входит статистика по всем ипотечным кредитам: как выданным на приобретение собственного жилья, так и взятым инвесторами с целью последующей перепродажи или сдачи жилья в аренду. В полной версии отчета есть раздельные цифры по этим двум категориям заемщиков.
Количество ипотечных кредитов характеризует уровень развития банковского сектора страны, потребительского благополучия и отчасти — ситуацию на рынке жилой недвижимости. Этот показатель не является прогнозным: люди берут больше ипотечных кредитов, когда снижается процентная ставка или когда растет рынок труда (домохозяйства получают большую уверенность в последующих доходах). Эта цифра редко интерпретируется как отдельный показатель и анализируется экономистами в связке с другими индикаторами: потребительскими расходами, уровнем заработной платы, развитием банковского сектора.
В общем случае, рост ипотечного кредитования в Австралии — благоприятный фактор для котировок австралийского доллара, поскольку свидетельствует о росте экономической активности.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress