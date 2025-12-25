Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии, м/м (RBA Housing Credit m/m) отражает процентное изменение объема непогашенных кредитов, выданных на приобретение жилья, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В общую цифру показателя входит статистика по всем ипотечным кредитам: как выданным на приобретение собственного жилья, так и взятым инвесторами с целью последующей перепродажи или сдачи жилья в аренду. В полной версии отчета есть раздельные цифры по этим двум категориям заемщиков.

Количество ипотечных кредитов характеризует уровень развития банковского сектора страны, потребительского благополучия и отчасти — ситуацию на рынке жилой недвижимости. Этот показатель не является прогнозным: люди берут больше ипотечных кредитов, когда снижается процентная ставка или когда растет рынок труда (домохозяйства получают большую уверенность в последующих доходах). Эта цифра редко интерпретируется как отдельный показатель и анализируется экономистами в связке с другими индикаторами: потребительскими расходами, уровнем заработной платы, развитием банковского сектора.

В общем случае, рост ипотечного кредитования в Австралии — благоприятный фактор для котировок австралийского доллара, поскольку свидетельствует о росте экономической активности.

График последних значений: