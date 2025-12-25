КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Австралии от S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

Австралия
AUD, Австралийский доллар
S&P Global
Бизнес
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Commonwealth Bank (Commonwealth Bank Services PMI) отражает условия ведения бизнеса в сервисной сфере Австралии. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов менеджеров компаний из сектора услуг о состоянии продаж, количестве заказов в отрасли, о занятости и о прогнозах. PMI — один из индексов, характеризующих степень уверенности крупного бизнеса в экономическом развитии страны. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках австралийского доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Австралии от S&P Global (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
52.8
51.7
52.5
окт. 2025
52.5
54.0
52.4
сент. 2025
52.4
54.7
55.8
авг. 2025
55.8
53.1
54.1
июль 2025
54.1
51.0
51.8
июнь 2025
51.8
50.9
50.6
май 2025
50.6
51.3
51.0
апр. 2025
51.0
51.2
51.6
март 2025
51.6
50.9
50.8
февр. 2025
50.8
48.5
51.2
янв. 2025
51.2
52.2
50.8
дек. 2024
50.8
49.5
50.5
нояб. 2024
50.5
52.1
51.0
окт. 2024
51.0
51.3
50.5
сент. 2024
50.5
52.2
52.5
авг. 2024
52.5
49.3
50.4
июль 2024
50.4
49.7
51.2
июнь 2024
51.2
51.0
52.5
май 2024
52.5
50.3
53.6
апр. 2024
53.6
53.7
54.4
март 2024
54.4
52.9
53.1
февр. 2024
53.1
51.1
49.1
янв. 2024
49.1
49.1
47.1
дек. 2023
47.1
47.6
47.6
дек. 2023 предв.
47.6
46.1
46.0
нояб. 2023
46.0
46.3
46.3
нояб. 2023 предв.
46.3
47.7
47.9
окт. 2023
47.9
47.6
47.6
окт. 2023 предв.
47.6
51.1
51.8
сент. 2023
51.8
50.5
50.5
сент. 2023 предв.
50.5
47.2
47.8
авг. 2023
47.8
46.7
46.7
авг. 2023 предв.
46.7
47.9
47.9
июль 2023
47.9
48.0
48.0
июль 2023 предв.
48.0
51.3
50.3
июнь 2023
50.3
50.7
50.7
июнь 2023 предв.
50.7
50.1
52.1
май 2023
52.1
51.8
51.8
май 2023 предв.
51.8
48.9
53.7
апр. 2023
53.7
52.6
52.6
апр. 2023 предв.
52.6
48.4
48.6
март 2023
48.6
48.2
48.2
март 2023 предв.
48.2
49.9
50.7
февр. 2023
50.7
49.2
49.2
февр. 2023 предв.
49.2
48.4
48.6
янв. 2023
48.6
48.3
48.3
янв. 2023 предв.
48.3
49.7
47.3
дек. 2022
47.3
46.9
46.9
дек. 2022 предв.
46.9
49.7
47.6
нояб. 2022
47.6
47.2
47.2
