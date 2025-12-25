КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Изменение полной занятости в Австралии (Australia Full-Time Employment Change)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Бюро статистики Австралии (Australian Bureau of Statistics)
Сектор:
Труд
Средняя -56.5 тыс
53.6 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-56.5 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение полной занятости в Австралии (Full-Time Employment Change) отражает изменение количества людей в отчетном месяце, трудоустроенных на полный рабочий день.

Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.

Полная занятость в Австралии характеризуется как работа 35 часов в неделю и более: на предприятии, в госучреждении, на ферме, в семейном бизнесе и т.д. В расчет показателя входят в том числе и владельцы собственного бизнеса.

Оценивая силу рынка труда, аналитики в первую очередь обращают внимание именно на полную занятость, поскольку ее рост означает укрепление экономики. Чем больше людей занято на полный рабочий день, тем выше в среднесрочной перспективе потребительские расходы — а значит, тем активнее развитие экономики.

Рост показателя демонстрирует рост рынка труда, а значит, и благоприятно отражается на котировках австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение полной занятости в Австралии (Australia Full-Time Employment Change)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-56.5 тыс
53.6 тыс
окт. 2025
55.3 тыс
6.5 тыс
сент. 2025
8.7 тыс
-48.6 тыс
авг. 2025
-40.9 тыс
63.6 тыс
июль 2025
60.5 тыс
-36.6 тыс
июнь 2025
-38.2 тыс
41.9 тыс
май 2025
38.7 тыс
58.6 тыс
апр. 2025
59.5 тыс
12.2 тыс
март 2025
15.0 тыс
-43.8 тыс
февр. 2025
-35.7 тыс
37.0 тыс
янв. 2025
54.1 тыс
-23.7 тыс
дек. 2024
-23.7 тыс
49.5 тыс
нояб. 2024
52.6 тыс
9.0 тыс
окт. 2024
9.7 тыс
48.8 тыс
сент. 2024
51.6 тыс
-5.9 тыс
авг. 2024
-3.1 тыс
64.7 тыс
июль 2024
60.5 тыс
45.2 тыс
июнь 2024
43.3 тыс
41.3 тыс
май 2024
41.7 тыс
-7.6 тыс
апр. 2024
-6.1 тыс
26.6 тыс
март 2024
27.9 тыс
79.4 тыс
февр. 2024
78.2 тыс
19.9 тыс
янв. 2024
11.1 тыс
-109.4 тыс
дек. 2023
-106.6 тыс
57.0 тыс
нояб. 2023
57.0 тыс
10.7 тыс
окт. 2023
17.0 тыс
-36.5 тыс
сент. 2023
-39.9 тыс
7.2 тыс
авг. 2023
2.8 тыс
-18.7 тыс
июль 2023
-24.2 тыс
38.0 тыс
июнь 2023
39.3 тыс
62.9 тыс
май 2023
61.7 тыс
-28.6 тыс
апр. 2023
-27.1 тыс
82.5 тыс
март 2023
72.2 тыс
79.2 тыс
февр. 2023
74.9 тыс
-42.4 тыс
янв. 2023
-43.3 тыс
14.4 тыс
дек. 2022
17.6 тыс
33.3 тыс
нояб. 2022
34.2 тыс
55.0 тыс
окт. 2022
47.1 тыс
10.9 тыс
сент. 2022
13.3 тыс
55.0 тыс
авг. 2022
58.8 тыс
-86.9 тыс
июль 2022
-86.9 тыс
52.9 тыс
июнь 2022
52.9 тыс
69.4 тыс
май 2022
69.4 тыс
93.4 тыс
апр. 2022
92.4 тыс
19.9 тыс
март 2022
20.5 тыс
121.9 тыс
февр. 2022
121.9 тыс
-6.1 тыс
янв. 2022
-17.0 тыс
41.5 тыс
дек. 2021
41.5 тыс
128.3 тыс
нояб. 2021
128.3 тыс
-47.2 тыс
окт. 2021
-40.4 тыс
25.1 тыс
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания