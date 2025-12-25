Экономический календарь
Изменение полной занятости в Австралии (Australia Full-Time Employment Change)
|Средняя
|-56.5 тыс
|
53.6 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
-56.5 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение полной занятости в Австралии (Full-Time Employment Change) отражает изменение количества людей в отчетном месяце, трудоустроенных на полный рабочий день.
Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса населения. В опросе участвует выборка примерно из 26 000 домохозяйств страны, которая охватывает примерно 0,32 % граждан Австралии в возрасте 15 лет и старше. Из опроса исключены некоторые категории граждан: военнослужащие, дипломаты, иностранные резиденты Австралии и члены неавстралийских вооруженных сил, дислоцированные на территории страны.
Полная занятость в Австралии характеризуется как работа 35 часов в неделю и более: на предприятии, в госучреждении, на ферме, в семейном бизнесе и т.д. В расчет показателя входят в том числе и владельцы собственного бизнеса.
Оценивая силу рынка труда, аналитики в первую очередь обращают внимание именно на полную занятость, поскольку ее рост означает укрепление экономики. Чем больше людей занято на полный рабочий день, тем выше в среднесрочной перспективе потребительские расходы — а значит, тем активнее развитие экономики.
Рост показателя демонстрирует рост рынка труда, а значит, и благоприятно отражается на котировках австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение полной занятости в Австралии (Australia Full-Time Employment Change)".
