Новые капитальные затраты в Австралии, кв/кв (Private New Capital Expenditure q/q) отражают общие капитальные затраты частного бизнеса на строительство и оборудование в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Показатель рассчитывается отдельно по видам разных активов, после чего суммируется в единый индикатор.

К новым капитальным затратам относится приобретение новых материальных активов или их реструктуризация и модернизация.

Отдельно публикуются сводки по капитальным затратам в важнейших отраслях австралийской экономики — промышленности и добыче полезных ископаемых, а также совокупно по остальным отраслям. Из расчета показателя исключаются следующие области деятельности: сельское, лесное хозяйство и рыбная ловля; государственное управление и безопасность; образование; здравоохранение и социальная сфера; пенсионные фонды. Поскольку учитываются только капитальные затраты частного бизнеса, в расчет не входят государственные службы и предприятия.

Количество новых капитальных затрат рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским бюро статистики путем опроса 9 000 частных предприятий Австралии. Выборка обновляется ежеквартально, чтобы исключить закрывшиеся предприятия и внести в список новые, статистически значимые. В расчете не учитываются предприятия со штатом менее 10 человек.

В опроснике предприятиям предложено представить 3 основных показателя: фактические расходы понесенные в течение отчетного периода, краткосрочные и долгосрочные ожидания (для того, чтобы возможно было сделать прогноз).

Капитальные затраты — опережающий показатель развития промышленности. Рост показателя может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.

