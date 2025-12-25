КалендарьРазделы

Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Резервный Банк Австралии (Reserve Bank of Australia)
Сектор:
Цены
Низкая -1.7% 0.2%
-1.3%
Последний релиз
Предыдущее
1.7%
-1.7%
Следующий релиз
Предыдущее
  Обзор
  График
  История
  • Виджет

Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии, г/г (RBA Index of Commodity Prices y/y) отражает средневзвешенное изменение цен на различные сырьевые товары в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

При расчете индекса каждому товару присваивается определенный вес, отражающий его значимость в общем объеме экспорта за базовый период. Весовые коэффициенты различных товарных позиций ежегодно обновляются и рассчитываются по экспортным значениям за предыдущие два финансовых года. На текущий момент за базовый период взят 2011/2012 гг — значение индекса за эти годы принимается равным 100.

В расчетный список в настоящий момент включено более 20 товаров, экспортирующихся Австралией — на них приходится 90% экспортных поступлений страны. Резервный Банк Австралии регулярно анализирует состав индекса и следит за тем, чтобы в нем были отражены все основные позиции. Список пересматривается примерно каждые пять лет. Для расчетов используются средние данные по ценам от Австралийского бюро статистики, которые представляют собой средневзвешенное значение контрактных и спотовых цен.

Экономика Австралии относится к экспортному типу. Ее развитие во многом зависит от цен на экспорт сырьевых товаров — начиная от железной руды, и заканчивая продуктами питания (мясо, молоко, растительная продукция). Их изменение может оказать значительное влияние на денежные потоки и экономическую активность в стране. Поэтому рост индекса цен на сырьевые товары может оказать положительное влияние на котировки австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии г/г (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-1.7%
0.2%
-1.3%
окт. 2025
-1.3%
1.3%
0.1%
сент. 2025
0.0%
-2.0%
-5.1%
авг. 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
июль 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
июнь 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
май 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
апр. 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
март 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
февр. 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
янв. 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
дек. 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
нояб. 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
окт. 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
сент. 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
авг. 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
июль 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
июнь 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
май 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
апр. 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
март 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
февр. 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
янв. 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
дек. 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
нояб. 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
окт. 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
сент. 2023
-22.0%
-22.9%
авг. 2023
-23.2%
-23.8%
июль 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
июнь 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
май 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
апр. 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
март 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
февр. 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
янв. 2023
10.6%
21.9%
14.1%
дек. 2022
15.6%
24.8%
19.6%
нояб. 2022
19.1%
20.3%
31.6%
окт. 2022
22.4%
26.2%
31.9%
сент. 2022
30.6%
21.4%
23.3%
авг. 2022
21.7%
21.5%
10.3%
июль 2022
14.1%
20.1%
29.2%
июнь 2022
24.3%
38.2%
34.7%
май 2022
30.4%
38.2%
40.3%
апр. 2022
39.9%
49.7%
39.6%
март 2022
40.9%
10.0%
34.0%
февр. 2022
16.7%
33.1%
22.2%
янв. 2022
25.3%
15.3%
28.7%
дек. 2021
25.7%
30.0%
36.7%
нояб. 2021
36.2%
45.7%
42.8%
окт. 2021
40.7%
28.0%
36.8%
12345
