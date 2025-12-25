Индекс цен на сырьевые товары от Резервного Банка Австралии, г/г (RBA Index of Commodity Prices y/y) отражает средневзвешенное изменение цен на различные сырьевые товары в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

При расчете индекса каждому товару присваивается определенный вес, отражающий его значимость в общем объеме экспорта за базовый период. Весовые коэффициенты различных товарных позиций ежегодно обновляются и рассчитываются по экспортным значениям за предыдущие два финансовых года. На текущий момент за базовый период взят 2011/2012 гг — значение индекса за эти годы принимается равным 100.

В расчетный список в настоящий момент включено более 20 товаров, экспортирующихся Австралией — на них приходится 90% экспортных поступлений страны. Резервный Банк Австралии регулярно анализирует состав индекса и следит за тем, чтобы в нем были отражены все основные позиции. Список пересматривается примерно каждые пять лет. Для расчетов используются средние данные по ценам от Австралийского бюро статистики, которые представляют собой средневзвешенное значение контрактных и спотовых цен.

Экономика Австралии относится к экспортному типу. Ее развитие во многом зависит от цен на экспорт сырьевых товаров — начиная от железной руды, и заканчивая продуктами питания (мясо, молоко, растительная продукция). Их изменение может оказать значительное влияние на денежные потоки и экономическую активность в стране. Поэтому рост индекса цен на сырьевые товары может оказать положительное влияние на котировки австралийского доллара.

