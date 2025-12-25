КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс активности в строительном секторе Австралии от Ai Group (Ai Group Australia Construction Index)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Австралийская Промышленная Группа (Australian Industry Group)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D
-7.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс активности в строительном секторе Австралии от Ai Group (Ai Group Australia Construction Index)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
-7.1
окт. 2025
-7.1
-12.3
сент. 2025
-12.3
1.0
авг. 2025
1.0
-1.3
июль 2025
-1.3
-14.9
июнь 2025
-14.9
-6.4
май 2025
-6.4
-7.9
апр. 2025
-7.9
-19.3
март 2025
-19.3
-3.7
февр. 2025
-3.7
-20.0
янв. 2025
-20.0
-19.0
нояб. 2024
-19.0
-40.9
окт. 2024
-40.9
-19.8
сент. 2024
-19.8
-38.1
авг. 2024
-38.1
-20.7
июль 2024
-20.7
-23.2
июнь 2024
-23.2
-68.1
май 2024
-68.1
-25.6
апр. 2024
-25.6
-12.9
март 2024
-12.9
-18.4
февр. 2024
-18.4
-11.5
янв. 2024
-11.5
-22.2
нояб. 2023
-22.2
18.5
окт. 2023
18.5
7.1
сент. 2023
7.1
-9.9
авг. 2023
-9.9
-9.2
июль 2023
-9.2
10.6
июнь 2023
10.6
-6.6
май 2023
-6.6
-12.4
апр. 2023
-12.4
-5.8
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания