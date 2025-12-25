Экономический календарь
Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|Низкая
|0.6%
|0.6%
|
0.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.6%
|
0.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии, м/м (RBA Private Sector Credit m/m) отражает изменение объема непогашенных кредитов, выданных физическим лицам и компаниям, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
Количество кредитов, выданных домохозяйствам и частным бизнесам, характеризует уровень развития банковского сектора страны, потребительского благополучия и отчасти — розничные продажи в Австралии. Этот показатель не является прогнозным: люди берут больше кредитов, когда снижается процентная ставка или когда растет рынок труда (домохозяйства получают большую уверенность в последующих доходах). Эта цифра редко интерпретируется как отдельный показатель и анализируется экономистами в связке с другими индикаторами: потребительскими расходами, уровнем заработной платы, развитием банковского сектора.
В общем случае, рост кредитования частного сектора в Австралии — благоприятный фактор для котировок австралийского доллара, поскольку свидетельствует о росте экономической активности.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
