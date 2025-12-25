Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии, м/м (RBA Private Sector Credit m/m) отражает изменение объема непогашенных кредитов, выданных физическим лицам и компаниям, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Количество кредитов, выданных домохозяйствам и частным бизнесам, характеризует уровень развития банковского сектора страны, потребительского благополучия и отчасти — розничные продажи в Австралии. Этот показатель не является прогнозным: люди берут больше кредитов, когда снижается процентная ставка или когда растет рынок труда (домохозяйства получают большую уверенность в последующих доходах). Эта цифра редко интерпретируется как отдельный показатель и анализируется экономистами в связке с другими индикаторами: потребительскими расходами, уровнем заработной платы, развитием банковского сектора.

В общем случае, рост кредитования частного сектора в Австралии — благоприятный фактор для котировок австралийского доллара, поскольку свидетельствует о росте экономической активности.

График последних значений: