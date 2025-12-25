Экономический календарь
Товарно-материальные запасы Австралии кв/кв (Australia Business Inventories q/q)
|Низкая
|-0.9%
|0.2%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Товарно-материальные запасы в Австралии, кв/кв (Business Inventories q/q) — изменение балансовой стоимости всех товаров, хранящихся на складах розничных и оптовых торговых компаний и производителей, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.
Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским Бюро статистики путем опроса 15 000 частных компаний страны. В опрос входят предприятия всех отраслей в соответствии со стандартной промышленной классификацией, принятой в Австралии и Новой Зеландии. В полной версии отчета все данные стратифицированы по отраслям, количеству сотрудников и территориальной принадлежности. Показатель подвергается поправке на сезонность.
Из опроса исключены компании, в которых работают менее 20 сотрудников (данные по ним рассчитываются исходя из произведенных закупок и продаж). Расчет не учитывает предпринимателей-«одиночек», которые не нанимают сотрудников.
Данные по запасам на оптовых складах редко интерпретируются отдельно. Чаще всего экономисты рассматривают этот показатель параллельно с объемом продаж. В общем случае оценивается отношение продаж к запасам, по которому можно предположить, вырастет или снизится производство в ближайшем будущем. Например, если запасы растут медленнее, чем продажи – значит, возникает недостаток продукции, и можно спрогнозировать рост производства. И наоборот, затоваривание складов говорит о переизбытке предложения – и, как следствие, о возможном замедлении производства в краткосрочной перспективе.
Поскольку производство вносит существенный вклад в ВВП страны, то резкий рост или снижение оптовых запасов может косвенно повлиять на котировки австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Товарно-материальные запасы Австралии кв/кв (Australia Business Inventories q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
