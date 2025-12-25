Товарно-материальные запасы в Австралии, кв/кв (Business Inventories q/q) — изменение балансовой стоимости всех товаров, хранящихся на складах розничных и оптовых торговых компаний и производителей, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.

Показатель рассчитывается на основе данных, собранных Австралийским Бюро статистики путем опроса 15 000 частных компаний страны. В опрос входят предприятия всех отраслей в соответствии со стандартной промышленной классификацией, принятой в Австралии и Новой Зеландии. В полной версии отчета все данные стратифицированы по отраслям, количеству сотрудников и территориальной принадлежности. Показатель подвергается поправке на сезонность.

Из опроса исключены компании, в которых работают менее 20 сотрудников (данные по ним рассчитываются исходя из произведенных закупок и продаж). Расчет не учитывает предпринимателей-«одиночек», которые не нанимают сотрудников.

Данные по запасам на оптовых складах редко интерпретируются отдельно. Чаще всего экономисты рассматривают этот показатель параллельно с объемом продаж. В общем случае оценивается отношение продаж к запасам, по которому можно предположить, вырастет или снизится производство в ближайшем будущем. Например, если запасы растут медленнее, чем продажи – значит, возникает недостаток продукции, и можно спрогнозировать рост производства. И наоборот, затоваривание складов говорит о переизбытке предложения – и, как следствие, о возможном замедлении производства в краткосрочной перспективе.

Поскольку производство вносит существенный вклад в ВВП страны, то резкий рост или снижение оптовых запасов может косвенно повлиять на котировки австралийского доллара.

