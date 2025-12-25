КалендарьРазделы

Индекс настроения потребителей в Австралии от Westpac-MI (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)

Страна:
Австралия
AUD, Австралийский доллар
Источник:
Банковская корпорация Westpac (Westpac Banking Corporation)
Сектор:
Потребитель
Низкая N/D 7.9%
12.8%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс настроения потребителей от Westpac-MI (Westpac-MI Consumer Sentiment m/m) отражает процентное изменение уровня уверенности потребителей в экономической активности Австралии за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. Значение индикатора выше ожидаемого может оказать благоприятное влияние на котировки австралийского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс настроения потребителей в Австралии от Westpac-MI (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
N/D
7.9%
12.8%
нояб. 2025
12.8%
0.6%
5.7%
авг. 2025
5.7%
-0.3%
0.5%
июнь 2025
0.5%
-1.0%
2.2%
май 2025
2.2%
0.3%
4.0%
март 2025
4.0%
0.1%
-0.7%
янв. 2025
-0.7%
0.0%
-2.0%
дек. 2024
-2.0%
1.8%
5.3%
нояб. 2024
5.3%
3.0%
6.2%
окт. 2024
6.2%
-0.5%
сент. 2024
-0.5%
2.8%
авг. 2024
2.8%
1.2%
-1.1%
июль 2024
-1.1%
-0.9%
1.7%
июнь 2024
1.7%
-1.1%
-0.3%
май 2024
-0.3%
2.8%
-2.4%
апр. 2024
-2.4%
-1.8%
март 2024
-1.8%
6.2%
февр. 2024
6.2%
-1.3%
янв. 2024
-1.3%
-2.1%
2.7%
дек. 2023
2.7%
0.1%
-2.6%
нояб. 2023
-2.6%
2.4%
2.9%
окт. 2023
2.9%
-1.6%
-1.5%
сент. 2023
-1.5%
-0.4%
авг. 2023
-0.4%
-1.5%
2.7%
июль 2023
2.7%
2.7%
0.2%
июнь 2023
0.2%
0.0%
-7.9%
май 2023
-7.9%
-1.7%
9.4%
апр. 2023
9.4%
0.8%
0.0%
март 2023
0.0%
0.1%
-6.9%
февр. 2023
-6.9%
-0.2%
5.0%
янв. 2023
5.0%
-0.1%
3.0%
дек. 2022
3.0%
0.0%
-6.9%
нояб. 2022
-6.9%
0.3%
-0.9%
окт. 2022
-0.9%
-0.2%
3.9%
сент. 2022
3.9%
-0.3%
-3.0%
авг. 2022
-3.0%
0.6%
-3.0%
июль 2022
-3.0%
-4.5%
июнь 2022
-4.5%
-0.7%
-5.6%
май 2022
-5.6%
0.7%
-0.9%
апр. 2022
-0.9%
0.5%
-4.2%
март 2022
-4.2%
-1.1%
-1.3%
февр. 2022
-1.3%
0.4%
-2.0%
янв. 2022
-2.0%
1.2%
-1.0%
дек. 2021
-1.0%
-1.6%
0.6%
нояб. 2021
0.6%
-0.5%
-1.5%
окт. 2021
-1.5%
2.4%
2.0%
сент. 2021
2.0%
-0.6%
-4.4%
авг. 2021
-4.4%
-2.4%
1.5%
июль 2021
1.5%
2.5%
-5.2%
июнь 2021
-5.2%
2.1%
-4.8%
