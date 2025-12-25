Экономический календарь
Объем экспорта Австралии м/м (Australia Exports m/m)
Низкая
3.4%
|
7.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
3.4%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем экспорта Австралии, м/м (Exports m/m) отражает изменение стоимости товаров и услуг, проданных резидентами страны за ее пределы за расчетный месяц, в долларовом выражении. В расчет входят прямые продажи товаров и услуг и бартерные сделки.
Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной экспортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.
Из расчета исключены следующие группы товаров:
- предметы, вывозимые из страны временно, не с целью совершения торговых операций (например, предметы искусства для участия в выставках, лошади для участия в скачках и т.д., предметы, вывозимые с целью ремонта в других странах);
- газеты и периодические издания, отправляемые из Австралии в рамках прямой подписки;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров и пассажиров;
- товары на цифровых носителях (фильмы, аудиозаписи, онлайн-книги и т.д.);
- отходы и лом, не имеющие коммерческой ценности;
- и некоторые другие.
В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.
Австралия экспортирует множество сырьевых ресурсов, включая железную руду и сельскохозяйственную продукцию. Этот показатель — важная составляющая ВВП страны. Поэтому изменение объема экспорта — один из факторов оценки экономической ситуации.
Однако влияние объемов экспорта на котировки австралийского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать австралийскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отразится на котировках AUD.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Австралии м/м (Australia Exports m/m)".
