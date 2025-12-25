Объем экспорта Австралии, м/м (Exports m/m) отражает изменение стоимости товаров и услуг, проданных резидентами страны за ее пределы за расчетный месяц, в долларовом выражении. В расчет входят прямые продажи товаров и услуг и бартерные сделки.

Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной экспортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.

Из расчета исключены следующие группы товаров:

предметы, вывозимые из страны временно, не с целью совершения торговых операций (например, предметы искусства для участия в выставках, лошади для участия в скачках и т.д., предметы, вывозимые с целью ремонта в других странах);

газеты и периодические издания, отправляемые из Австралии в рамках прямой подписки;

транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров и пассажиров;

товары на цифровых носителях (фильмы, аудиозаписи, онлайн-книги и т.д.);

отходы и лом, не имеющие коммерческой ценности;

и некоторые другие.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.

Австралия экспортирует множество сырьевых ресурсов, включая железную руду и сельскохозяйственную продукцию. Этот показатель — важная составляющая ВВП страны. Поэтому изменение объема экспорта — один из факторов оценки экономической ситуации.

Однако влияние объемов экспорта на котировки австралийского доллара неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать австралийскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отразится на котировках AUD.

График последних значений: