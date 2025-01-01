ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиYOnDropped 

Получает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

int  YOnDropped() const

Возвращаемое значение

Координата по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.