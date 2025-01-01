ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиPriceMin 

PriceMin

Получает минимум окна.

double  PriceMin(
   int  num      // подокно
   ) const

Параметры

num

[in]  Номер подокна (0-основное окно).

Возвращаемое значение

Минимум окна графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается EMPTY_VALUE.