Свойства пользовательских индикаторов

Количество индикаторных буферов, которые можно использовать в пользовательском индикаторе, не ограничено. Но каждому массиву, который назначается в качестве индикаторного буфера с помощью функции SetIndexBuffer(), должен быть указан тип данных, которые он будет хранить. Это может быть одно из значений перечисления ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE

Идентификатор Описание INDICATOR_DATA Данные для отрисовки INDICATOR_COLOR_INDEX Цвета отрисовки INDICATOR_CALCULATIONS Вспомогательные буферы для промежуточных вычислений

Пользовательский индикатор имеет множество настроек для удобства отображения и восприятия. Эти настройки производятся через задание соответствующих свойств индикатора с помощью функций IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() и IndicatorSetString(). Идентификаторы свойств индикатора перечислены в перечислениях ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип свойства INDICATOR_DIGITS Точность отображения значений индикатора int INDICATOR_HEIGHT Фиксированная высота собственного окна индикатора (команда препроцессора #property indicator_height) int INDICATOR_LEVELS Количество уровней на окне индикатора int INDICATOR_LEVELCOLOR Цвет линии уровня color модификатор=номер уровня INDICATOR_LEVELSTYLE Стиль линии уровня ENUM_LINE_STYLE модификатор=номер уровня INDICATOR_LEVELWIDTH Толщина линии уровня int модификатор=номер уровня INDICATOR_FIXED_MINIMUM Фиксированный минимум для окна индикатора. Свойство доступно только на запись функцией IndicatorSetInteger() bool INDICATOR_FIXED_MAXIMUM Фиксированный максимум для окна индикатора. Свойство доступно только на запись функцией IndicatorSetInteger() bool

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип свойства INDICATOR_MINIMUM Минимум окна индикатора double INDICATOR_MAXIMUM Максимум окна индикатора double INDICATOR_LEVELVALUE Значение уровня double модификатор=номер уровня

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING

Идентификатор Описание Тип свойства INDICATOR_SHORTNAME Короткое наименование индикатора string INDICATOR_LEVELTEXT Описание уровня string модификатор=номер уровня

Примеры: