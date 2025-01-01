- Ценовые константы
- Методы скользящих
- Линии индикаторов
- Стили рисования
- Свойства пользовательских индикаторов
- Типы индикаторов
- Идентификаторы типов данных
Свойства пользовательских индикаторов
Количество индикаторных буферов, которые можно использовать в пользовательском индикаторе, не ограничено. Но каждому массиву, который назначается в качестве индикаторного буфера с помощью функции SetIndexBuffer(), должен быть указан тип данных, которые он будет хранить. Это может быть одно из значений перечисления ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
INDICATOR_DATA
|
Данные для отрисовки
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Цвета отрисовки
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Вспомогательные буферы для промежуточных вычислений
Пользовательский индикатор имеет множество настроек для удобства отображения и восприятия. Эти настройки производятся через задание соответствующих свойств индикатора с помощью функций IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() и IndicatorSetString(). Идентификаторы свойств индикатора перечислены в перечислениях ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
INDICATOR_DIGITS
|
Точность отображения значений индикатора
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Фиксированная высота собственного окна индикатора (команда препроцессора #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Количество уровней на окне индикатора
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Цвет линии уровня
|
color модификатор=номер уровня
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Стиль линии уровня
|
ENUM_LINE_STYLE модификатор=номер уровня
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Толщина линии уровня
|
int модификатор=номер уровня
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Фиксированный минимум для окна индикатора. Свойство доступно только на запись функцией IndicatorSetInteger()
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Фиксированный максимум для окна индикатора. Свойство доступно только на запись функцией IndicatorSetInteger()
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Минимум окна индикатора
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Максимум окна индикатора
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Значение уровня
|
double модификатор=номер уровня
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Короткое наименование индикатора
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Описание уровня
|
string модификатор=номер уровня
Примеры:
|
//--- indicator settings