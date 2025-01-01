ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Ценовые графики ShowPeriodSep 

ShowPeriodSep (метод Get)

Получает значение флага "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами".

bool  ShowPeriodSep() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

ShowPeriodSep (метод Set)

Устанавливает значение флага "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами".

bool  ShowPeriodSep(
   bool  show      // значение флага
   )

Параметры

show

[in]  Новое значение флага "Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.