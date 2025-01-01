ДокументацияРазделы
ShowDateScale

Устанавливает значение флага "Отображение шкалы времени".

bool  ShowDateScale(
   bool  show      // значение флага
   )

Параметры

show

[in]  Новое значение флага "Отображение шкалы времени".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.