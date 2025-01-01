ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиColorVolumes 

ColorVolumes (метод Get)

Получает цвет объемов и уровней открытия позиций.

color  ColorVolumes() const

Возвращаемое значение

Цвет объемов и уровней открытия позиций графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorVolumes (метод Set)

Устанавливает цвет объемов и уровней открытия позиций.

bool  ColorVolumes(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет объемов и уровней открытия позиций.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.