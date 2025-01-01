ДокументацияРазделы
ColorLineLast (метод Get)

Получает цвет линии цены последней совершенной сделки.

color  ColorLineLast() const

Возвращаемое значение

Цвет линии цены последней совершенной сделки графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorLineLast (метод Set)

Устанавливает цвет линии цены последней совершенной сделки.

bool  ColorLineLast(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет линии цены последней совершенной сделки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.