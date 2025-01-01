- Коды возврата торгового сервера
GetLastError() – функция, возвращающая код последней ошибки, которая хранится в предопределенной переменной _LastError. Значение этой переменной можно сбросить в ноль функцией ResetLastError().
Константа
Значение
Описание
ERR_SUCCESS
0
Операция выполнена успешно
ERR_INTERNAL_ERROR
4001
Неожиданная внутренняя ошибка
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
4002
Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала
ERR_INVALID_PARAMETER
4003
Ошибочный параметр при вызове системной функции
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
4004
Недостаточно памяти для выполнения системной функции
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
4005
Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы
ERR_INVALID_ARRAY
4006
Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
4007
Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
4008
Недостаточно памяти для перераспределения строки
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
4009
Неинициализированная строка
ERR_INVALID_DATETIME
4010
Неправильное значение даты и/или времени
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
4011
Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647
ERR_INVALID_POINTER
4012
Ошибочный указатель
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
4013
Ошибочный тип указателя
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
4015
Совпадение имени динамического и статического ресурсов
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
4016
Ресурс с таким именем в EX5 не найден
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
4017
Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
4018
Имя ресурса превышает 63 символа
ERR_MATH_OVERFLOW
4019
При вычислении математической функции произошло переполнение
ERR_SLEEP_ERROR
4020
Выход за дату окончания тестирования после вызова Sleep()
ERR_PROGRAM_STOPPED
4022
Тестирование было прекращено принудительно извне. Например, прервана оптимизацию, или закрыто окно визуального тестирования, или остановлен агент тестирования
ERR_INVALID_TYPE
4023
Неподходящий тип
ERR_INVALID_HANDLE
4024
Невалидный хендл
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
4025
Пул объектов заполнен
Графики
ERR_CHART_WRONG_ID
4101
Ошибочный идентификатор графика
ERR_CHART_NO_REPLY
4102
График не отвечает
ERR_CHART_NOT_FOUND
4103
График не найден
ERR_CHART_NO_EXPERT
4104
У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
4105
Ошибка открытия графика
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
4106
Ошибка при изменении для графика символа и периода
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
4107
Ошибочное значение параметра для функции по работе с графиком
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
4108
Ошибка при создании таймера
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
4109
Ошибочный идентификатор свойства графика
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
4110
Ошибка при создании скриншота
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
4111
Ошибка навигации по графику
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
4112
Ошибка при применении шаблона
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
4113
Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
Ошибка при добавлении индикатора на график
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
4115
Ошибка при удалении индикатора с графика
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
4116
Индикатор не найден на указанном графике
Графические объекты
ERR_OBJECT_ERROR
4201
Ошибка при работе с графическим объектом
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
4202
Графический объект не найден
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
4203
Ошибочный идентификатор свойства графического объекта
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
4204
Невозможно получить дату, соответствующую значению
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
4205
Невозможно получить значение, соответствующее дате
MarketInfo
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
4301
Неизвестный символ
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
4302
Символ не выбран в MarketWatch
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
4303
Ошибочный идентификатор свойства символа
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
4304
Время последнего тика неизвестно (тиков не было)
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
4305
Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
4306
Превышен лимит выбранных символов в MarketWatch
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
4307
Неправильный индекс сессии при вызове функции SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade
Доступ к истории
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Запрашиваемая история не найдена
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
4402
Ошибочный идентификатор свойства истории
ERR_HISTORY_TIMEOUT
4403
Превышен таймаут при запросе истории
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
4404
Количество запрашиваемых баров ограничено настройками терминала
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
4405
Множество ошибок при загрузке истории
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
4407
Принимающий массив слишком мал чтобы вместить все запрошенные данные
Глобальные переменные терминала
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
4501
Глобальная переменная клиентского терминала не найдена
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
4502
Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
4503
Не было модификаций глобальных переменных
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
4504
Не удалось открыть и прочитать файл со значениями глобальных переменных
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
4505
Не удалось записать файл со значениями глобальных переменных
ERR_MAIL_SEND_FAILED
4510
Не удалось отправить письмо
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
4511
Не удалось воспроизвести звук
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
4512
Ошибочный идентификатор свойства программы
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
4513
Ошибочный идентификатор свойства терминала
ERR_FTP_SEND_FAILED
4514
Не удалось отправить файл по ftp
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
4515
Не удалось отправить уведомление
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
4516
Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification() передали пустую строку или NULL
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
4517
Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение)
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
4518
Слишком частая отправка уведомлений
ERR_FTP_NOSERVER
4519
Не указан FTP сервер
ERR_FTP_NOLOGIN
4520
Не указан FTP логин
ERR_FTP_FILE_ERROR
4521
Не найден файл в директории MQL5\Files для отправки на FTP сервер
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
4522
Ошибка при подключении к FTP серверу
ERR_FTP_CHANGEDIR
4523
На FTP сервере не найдена директория для выгрузки файла
Буферы пользовательских индикаторов
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
4601
Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
4602
Ошибочный индекс своего индикаторного буфера
Свойства пользовательских индикаторов
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
4603
Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора
Account
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
4701
Ошибочный идентификатор свойства счета
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
4751
Ошибочный идентификатор свойства торговли
ERR_TRADE_DISABLED
4752
Торговля для эксперта запрещена
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
4753
Позиция не найдена
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
4754
Ордер не найден
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
4755
Сделка не найдена
ERR_TRADE_SEND_FAILED
4756
Не удалось отправить торговый запрос
ERR_TRADE_CALC_FAILED
4758
Не удалось вычислить значение прибыли или маржи
Индикаторы
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
4801
Неизвестный символ
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
4802
Индикатор не может быть создан
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
4803
Недостаточно памяти для добавления индикатора
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
4804
Индикатор не может быть применен к другому индикатору
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
4805
Ошибка при добавлении индикатора
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
4806
Запрошенные данные не найдены
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
4807
Ошибочный хэндл индикатора
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
4808
Неправильное количество параметров при создании индикатора
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
4809
Отсутствуют параметры при создании индикатора
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
4810
Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
4811
Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
4812
Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера
Стакан цен
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
4901
Стакан цен не может быть добавлен
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
4902
Стакан цен не может быть удален
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
4903
Данные стакана цен не могут быть получены
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
4904
Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен
Файловые операции
ERR_TOO_MANY_FILES
5001
Не может быть открыто одновременно более 64 файлов
ERR_WRONG_FILENAME
5002
Недопустимое имя файла
ERR_TOO_LONG_FILENAME
5003
Слишком длинное имя файла
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
5004
Ошибка открытия файла
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
5005
Недостаточно памяти для кеша чтения
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
5006
Ошибка удаления файла
ERR_INVALID_FILEHANDLE
5007
Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще
ERR_WRONG_FILEHANDLE
5008
Ошибочный хэндл файла
ERR_FILE_NOTTOWRITE
5009
Файл должен быть открыт для записи
ERR_FILE_NOTTOREAD
5010
Файл должен быть открыт для чтения
ERR_FILE_NOTBIN
5011
Файл должен быть открыт как бинарный
ERR_FILE_NOTTXT
5012
Файл должен быть открыт как текстовый
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
5013
Файл должен быть открыт как текстовый или CSV
ERR_FILE_NOTCSV
5014
Файл должен быть открыт как CSV
ERR_FILE_READERROR
5015
Ошибка чтения файла
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
5016
Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
5017
Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
5018
Это не файл, а директория
ERR_FILE_NOT_EXIST
5019
Файл не существует
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
5020
Файл не может быть переписан
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
5021
Ошибочное имя директории
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
5022
Директория не существует
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
5023
Это файл, а не директория
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
5024
Директория не может быть удалена
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
5025
Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы и операция удаления не удалась)
ERR_FILE_WRITEERROR
5026
Не удалось записать ресурс в файл
ERR_FILE_ENDOFFILE
5027
Не удалось прочитать следующую порцию данных из CSV-файла (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), так как достигнут конец файла
Преобразование строк
ERR_NO_STRING_DATE
5030
В строке нет даты
ERR_WRONG_STRING_DATE
5031
В строке ошибочная дата
ERR_WRONG_STRING_TIME
5032
В строке ошибочное время
ERR_STRING_TIME_ERROR
5033
Ошибка преобразования строки в дату
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
5034
Недостаточно памяти для строки
ERR_STRING_SMALL_LEN
5035
Длина строки меньше, чем ожидалось
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
5036
Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX
ERR_WRONG_FORMATSTRING
5037
Ошибочная форматная строка
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
5038
Форматных спецификаторов больше, чем параметров
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
5039
Параметров больше, чем форматных спецификаторов
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
5040
Испорченный параметр типа string
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
5041
Позиция за пределами строки
ERR_STRING_ZEROADDED
5042
К концу строки добавлен 0, бесполезная операция
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
5043
Неизвестный тип данных при конвертации в строку
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
5044
Испорченный объект строки
Работа с массивами
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
5050
Копирование несовместимых массивов. Строковый массив может быть скопирован только в строковый, а числовой массив – в числовой
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
5051
Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера
ERR_SMALL_ARRAY
5052
Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
5053
Массив нулевой длины
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
5054
Должен быть числовой массив
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
5055
Должен быть одномерный массив
ERR_SERIES_ARRAY
5056
Таймсерия не может быть использована
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
5057
Должен быть массив типа double
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
5058
Должен быть массив типа float
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
5059
Должен быть массив типа long
ERR_INT_ARRAY_ONLY
5060
Должен быть массив типа int
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
5061
Должен быть массив типа short
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
5062
Должен быть массив типа char
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
5063
Должен быть массив типа string
Работа с OpenCL
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
5100
Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются
ERR_OPENCL_INTERNAL
5101
Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
5102
Неправильный хэндл OpenCL
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
5103
Ошибка при создании контекста OpenCL
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
5104
Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
5105
Ошибка при компиляции программы OpenCL
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
5106
Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
5107
Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
5108
Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)
ERR_OPENCL_EXECUTE
5109
Ошибка выполнения программы OpenCL
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
5110
Неверный размер буфера OpenCL
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
5111
Неверное смещение в буфере OpenCL
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
5112
Ошибка создания буфера OpenCL
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
5113
Превышено максимальное число OpenCL объектов
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
5114
Ошибка выбора OpenCL устройства
Работа с базами данных
ERR_DATABASE_INTERNAL
5120
Внутренняя ошибка базы данных
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
5121
Невалидный хендл базы данных
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
5122
Превышено максимально допустимое количество объектов Database
ERR_DATABASE_CONNECT
5123
Ошибка подключения к базе данных
ERR_DATABASE_EXECUTE
5124
Ошибка выполнения запроса
ERR_DATABASE_PREPARE
5125
Ошибка создания запроса
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
5126
Данных для чтения больше нет
ERR_DATABASE_STEP
5127
Ошибка перехода к следующей записи запроса
ERR_DATABASE_NOT_READY
5128
Данные для чтения результатов запроса еще не готовы
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
5129
Ошибка автоподстановки параметров в SQL-запрос
ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY
5130
Работа с WebRequest()
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
5200
URL не прошел проверку
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
Не удалось подключиться к указанному URL
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
Превышен таймаут получения данных
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
Ошибка в результате выполнения HTTP запроса
|
Работа с сетью (сокетами)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
В функцию передан неверный хэндл сокета
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Открыто слишком много сокетов (максимум 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Ошибка соединения с удаленным хостом
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Ошибка отправки/получения данных из сокета
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Ошибка установления защищенного соединения (TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
Отсутствуют данные о сертификате, которым защищено подключение
|
Пользовательские символы
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
Должен быть указан пользовательский символ
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Некорректное имя пользовательского символа. В имени символа можно использовать только латинские буквы без знаков препинания, пробелов и спецсимволов (допускаются ".", "_", "&" и "#"). Не рекомендуется использовать символы <, >, :, ", /,\, |, ?, *.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Слишком длинное имя для пользовательского символа. Длина имени символа не должна превышать 32 знака с учётом завершающего 0
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Слишком длинный путь для пользовательского символа. Длина пути не более 128 знаков с учётом "Custom\\", имени символа, разделителей групп и завершающего 0
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
Пользовательский символ с таким именем уже существует
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Ошибка при создании, удалении или изменении пользовательского символа
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Попытка удалить пользовательский символ, выбранный в обзоре рынка (Market Watch)
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Неправильное свойство пользовательского символа
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Ошибочный параметр при установке свойства пользовательского символа
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Слишком длинный строковый параметр при установке свойства пользовательского символа
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
Не упорядоченный по времени массив тиков
|
Экономический календарь
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
Размер массива недостаточен для получения описаний всех значений
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
Превышен лимит запроса по времени
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
Страна не найдена
|
Работа с базами данных
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Общая ошибка
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
Внутренняя логическая ошибка в SQLite
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Отказано в доступе
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
Процедура обратного вызова запросила прерывание
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
Файл базы данных заблокирован
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Таблица в базе данных заблокирована
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
Сбой malloc ()
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Попытка записи в базу данных, доступной только для чтения
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
Операция прекращена с помощью sqlite3_interrupt ()
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Ошибка дискового ввода-вывода
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Образ диска базы данных испорчен
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Неизвестный код операции в sqlite3_file_control ()
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Ошибка вставки, так как база данных заполнена
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Невозможно открыть файл базы данных
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Ошибка протокола блокировки базы данных
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Только для внутреннего использования
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Схема базы данных изменена
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
Строка или BLOB превышает ограничение по размеру
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Прервано из-за нарушения ограничения
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Несоответствие типов данных
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Ошибка неправильного использования библиотеки
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Использование функций операционной системы, не поддерживаемых на хосте
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Отказано в авторизации
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
Не используется
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
2-й параметр для sqlite3_bind находится вне диапазона
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
Открытый файл не является файлом базы данных
|
Методы матриц и векторов
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
Внутренняя ошибка исполняющей подсистемы матриц/векторов
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
Матрица/вектор не инициализирован
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
Несогласованный размер матриц/векторов в операции
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
Некорректный размер матрицы/вектора
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
Некорректный тип матрицы/вектора
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
Функция недоступна для данной матрицы/вектора
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
Матрица/вектор содержит нечисла (Nan/Inf)
|
ONNX модели
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
Внутренняя ошибка ONNX стандарта
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
Ошибка инициализации ONNX Runtime API
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
Свойство или значение неподдерживаются языком MQL5
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
Ошибка запуска ONNX runtime API
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
В OnnxRun передано неверное количество параметров
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
Некорректное значение параметра
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
Некорректный тип параметра
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
Некорректный размер параметра
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
Размерность тензора не задана или указана неверно
|
Пользовательские ошибки
|
|
|
65536
|
С этого кода начинаются ошибки, задаваемые пользователем
Смотри также