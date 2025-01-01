ERR_SUCCESS 0 Операция выполнена успешно

ERR_INTERNAL_ERROR 4001 Неожиданная внутренняя ошибка

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала

ERR_INVALID_PARAMETER 4003 Ошибочный параметр при вызове системной функции

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 4004 Недостаточно памяти для выполнения системной функции

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 4005 Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы

ERR_INVALID_ARRAY 4006 Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 4007 Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 4008 Недостаточно памяти для перераспределения строки

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 4009 Неинициализированная строка

ERR_INVALID_DATETIME 4010 Неправильное значение даты и/или времени

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 4011 Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647

ERR_INVALID_POINTER 4012 Ошибочный указатель

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 4013 Ошибочный тип указателя

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 4014 Системная функция не разрешена для вызова

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 4015 Совпадение имени динамического и статического ресурсов

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 Ресурс с таким именем в EX5 не найден

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 4017 Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 Имя ресурса превышает 63 символа

ERR_MATH_OVERFLOW 4019 При вычислении математической функции произошло переполнение

ERR_SLEEP_ERROR 4020 Выход за дату окончания тестирования после вызова Sleep()

ERR_PROGRAM_STOPPED 4022 Тестирование было прекращено принудительно извне. Например, прервана оптимизацию, или закрыто окно визуального тестирования, или остановлен агент тестирования

ERR_INVALID_TYPE 4023 Неподходящий тип

ERR_INVALID_HANDLE 4024 Невалидный хендл

ERR_TOO_MANY_OBJECTS 4025 Пул объектов заполнен

Графики

ERR_CHART_WRONG_ID 4101 Ошибочный идентификатор графика

ERR_CHART_NO_REPLY 4102 График не отвечает

ERR_CHART_NOT_FOUND 4103 График не найден

ERR_CHART_NO_EXPERT 4104 У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 4105 Ошибка открытия графика

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 4106 Ошибка при изменении для графика символа и периода

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 4107 Ошибочное значение параметра для функции по работе с графиком

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 4108 Ошибка при создании таймера

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 4109 Ошибочный идентификатор свойства графика

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 4110 Ошибка при создании скриншота

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 4111 Ошибка навигации по графику

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 4112 Ошибка при применении шаблона

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 4113 Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 Ошибка при добавлении индикатора на график

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 4115 Ошибка при удалении индикатора с графика

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 4116 Индикатор не найден на указанном графике

Графические объекты

ERR_OBJECT_ERROR 4201 Ошибка при работе с графическим объектом

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 4202 Графический объект не найден

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 4203 Ошибочный идентификатор свойства графического объекта

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 4204 Невозможно получить дату, соответствующую значению

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 4205 Невозможно получить значение, соответствующее дате

MarketInfo

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 4301 Неизвестный символ

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 Символ не выбран в MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 4303 Ошибочный идентификатор свойства символа

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 4304 Время последнего тика неизвестно (тиков не было)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 4305 Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT 4306 Превышен лимит выбранных символов в MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX 4307 Неправильный индекс сессии при вызове функции SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Доступ к истории

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 4401 Запрашиваемая история не найдена

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 4402 Ошибочный идентификатор свойства истории

ERR_HISTORY_TIMEOUT 4403 Превышен таймаут при запросе истории

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT 4404 Количество запрашиваемых баров ограничено настройками терминала

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS 4405 Множество ошибок при загрузке истории

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER 4407 Принимающий массив слишком мал чтобы вместить все запрошенные данные

Глобальные переменные терминала

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 4501 Глобальная переменная клиентского терминала не найдена

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 4502 Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED 4503 Не было модификаций глобальных переменных

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD 4504 Не удалось открыть и прочитать файл со значениями глобальных переменных

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE 4505 Не удалось записать файл со значениями глобальных переменных

ERR_MAIL_SEND_FAILED 4510 Не удалось отправить письмо

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 4511 Не удалось воспроизвести звук

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 4512 Ошибочный идентификатор свойства программы

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 4513 Ошибочный идентификатор свойства терминала

ERR_FTP_SEND_FAILED 4514 Не удалось отправить файл по ftp

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 4515 Не удалось отправить уведомление

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 4516 Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification() передали пустую строку или NULL

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 4517 Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 4518 Слишком частая отправка уведомлений

ERR_FTP_NOSERVER 4519 Не указан FTP сервер

ERR_FTP_NOLOGIN 4520 Не указан FTP логин

ERR_FTP_FILE_ERROR 4521 Не найден файл в директории MQL5\Files для отправки на FTP сервер

ERR_FTP_CONNECT_FAILED 4522 Ошибка при подключении к FTP серверу

ERR_FTP_CHANGEDIR 4523 На FTP сервере не найдена директория для выгрузки файла

Буферы пользовательских индикаторов

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 4601 Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 Ошибочный индекс своего индикаторного буфера

Свойства пользовательских индикаторов

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 4603 Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора

Account

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 4701 Ошибочный идентификатор свойства счета

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 4751 Ошибочный идентификатор свойства торговли

ERR_TRADE_DISABLED 4752 Торговля для эксперта запрещена

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 4753 Позиция не найдена

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 4754 Ордер не найден

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 4755 Сделка не найдена

ERR_TRADE_SEND_FAILED 4756 Не удалось отправить торговый запрос

ERR_TRADE_CALC_FAILED 4758 Не удалось вычислить значение прибыли или маржи

Индикаторы

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 Неизвестный символ

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 4802 Индикатор не может быть создан

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 4803 Недостаточно памяти для добавления индикатора

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 4804 Индикатор не может быть применен к другому индикатору

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 4805 Ошибка при добавлении индикатора

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 4806 Запрошенные данные не найдены

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 Ошибочный хэндл индикатора

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 Неправильное количество параметров при создании индикатора

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 Отсутствуют параметры при создании индикатора

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 4812 Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера

Стакан цен

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 4901 Стакан цен не может быть добавлен

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 4902 Стакан цен не может быть удален

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 4903 Данные стакана цен не могут быть получены

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 4904 Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен

Файловые операции

ERR_TOO_MANY_FILES 5001 Не может быть открыто одновременно более 64 файлов

ERR_WRONG_FILENAME 5002 Недопустимое имя файла

ERR_TOO_LONG_FILENAME 5003 Слишком длинное имя файла

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 5004 Ошибка открытия файла

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 5005 Недостаточно памяти для кеша чтения

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 5006 Ошибка удаления файла

ERR_INVALID_FILEHANDLE 5007 Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще

ERR_WRONG_FILEHANDLE 5008 Ошибочный хэндл файла

ERR_FILE_NOTTOWRITE 5009 Файл должен быть открыт для записи

ERR_FILE_NOTTOREAD 5010 Файл должен быть открыт для чтения

ERR_FILE_NOTBIN 5011 Файл должен быть открыт как бинарный

ERR_FILE_NOTTXT 5012 Файл должен быть открыт как текстовый

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 5013 Файл должен быть открыт как текстовый или CSV

ERR_FILE_NOTCSV 5014 Файл должен быть открыт как CSV

ERR_FILE_READERROR 5015 Ошибка чтения файла

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 5016 Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 5017 Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 5018 Это не файл, а директория

ERR_FILE_NOT_EXIST 5019 Файл не существует

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 5020 Файл не может быть переписан

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 5021 Ошибочное имя директории

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 5022 Директория не существует

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 5023 Это файл, а не директория

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 5024 Директория не может быть удалена

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 5025 Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы и операция удаления не удалась)

ERR_FILE_WRITEERROR 5026 Не удалось записать ресурс в файл

ERR_FILE_ENDOFFILE 5027 Не удалось прочитать следующую порцию данных из CSV-файла (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), так как достигнут конец файла

Преобразование строк

ERR_NO_STRING_DATE 5030 В строке нет даты

ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 В строке ошибочная дата

ERR_WRONG_STRING_TIME 5032 В строке ошибочное время

ERR_STRING_TIME_ERROR 5033 Ошибка преобразования строки в дату

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 5034 Недостаточно памяти для строки

ERR_STRING_SMALL_LEN 5035 Длина строки меньше, чем ожидалось

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 5036 Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING 5037 Ошибочная форматная строка

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 Форматных спецификаторов больше, чем параметров

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 Параметров больше, чем форматных спецификаторов

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 5040 Испорченный параметр типа string

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 5041 Позиция за пределами строки

ERR_STRING_ZEROADDED 5042 К концу строки добавлен 0, бесполезная операция

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 5043 Неизвестный тип данных при конвертации в строку

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 5044 Испорченный объект строки

Работа с массивами

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 5050 Копирование несовместимых массивов. Строковый массив может быть скопирован только в строковый, а числовой массив – в числовой

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 5051 Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера

ERR_SMALL_ARRAY 5052 Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 5053 Массив нулевой длины

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 5054 Должен быть числовой массив

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 5055 Должен быть одномерный массив

ERR_SERIES_ARRAY 5056 Таймсерия не может быть использована

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 5057 Должен быть массив типа double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 5058 Должен быть массив типа float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 5059 Должен быть массив типа long

ERR_INT_ARRAY_ONLY 5060 Должен быть массив типа int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 5061 Должен быть массив типа short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 5062 Должен быть массив типа char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY 5063 Должен быть массив типа string

Работа с OpenCL

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED 5100 Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются

ERR_OPENCL_INTERNAL 5101 Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 5102 Неправильный хэндл OpenCL

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 5103 Ошибка при создании контекста OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 5104 Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE 5105 Ошибка при компиляции программы OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME 5106 Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 5107 Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 5108 Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)

ERR_OPENCL_EXECUTE 5109 Ошибка выполнения программы OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 5110 Неверный размер буфера OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 5111 Неверное смещение в буфере OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 5112 Ошибка создания буфера OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS 5113 Превышено максимальное число OpenCL объектов

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE 5114 Ошибка выбора OpenCL устройства

Работа с базами данных

ERR_DATABASE_INTERNAL 5120 Внутренняя ошибка базы данных

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 5121 Невалидный хендл базы данных

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS 5122 Превышено максимально допустимое количество объектов Database

ERR_DATABASE_CONNECT 5123 Ошибка подключения к базе данных

ERR_DATABASE_EXECUTE 5124 Ошибка выполнения запроса

ERR_DATABASE_PREPARE 5125 Ошибка создания запроса

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA 5126 Данных для чтения больше нет

ERR_DATABASE_STEP 5127 Ошибка перехода к следующей записи запроса

ERR_DATABASE_NOT_READY 5128 Данные для чтения результатов запроса еще не готовы

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS 5129 Ошибка автоподстановки параметров в SQL-запрос

ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY 5130

Работа с WebRequest()

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 5200 URL не прошел проверку

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 5201 Не удалось подключиться к указанному URL

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 5202 Превышен таймаут получения данных

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED 5203 Ошибка в результате выполнения HTTP запроса

Работа с сетью (сокетами)

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE 5270 В функцию передан неверный хэндл сокета

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED 5271 Открыто слишком много сокетов (максимум 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT 5272 Ошибка соединения с удаленным хостом

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR 5273 Ошибка отправки/получения данных из сокета

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED 5274 Ошибка установления защищенного соединения (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE 5275 Отсутствуют данные о сертификате, которым защищено подключение

Пользовательские символы

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL 5300 Должен быть указан пользовательский символ

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME 5301 Некорректное имя пользовательского символа. В имени символа можно использовать только латинские буквы без знаков препинания, пробелов и спецсимволов (допускаются ".", "_", "&" и "#"). Не рекомендуется использовать символы <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG 5302 Слишком длинное имя для пользовательского символа. Длина имени символа не должна превышать 32 знака с учётом завершающего 0

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG 5303 Слишком длинный путь для пользовательского символа. Длина пути не более 128 знаков с учётом "Custom\\", имени символа, разделителей групп и завершающего 0

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST 5304 Пользовательский символ с таким именем уже существует

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR 5305 Ошибка при создании, удалении или изменении пользовательского символа

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED 5306 Попытка удалить пользовательский символ, выбранный в обзоре рынка (Market Watch)

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG 5307 Неправильное свойство пользовательского символа

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308 Ошибочный параметр при установке свойства пользовательского символа

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG 5309 Слишком длинный строковый параметр при установке свойства пользовательского символа

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER 5310 Не упорядоченный по времени массив тиков

Экономический календарь

ERR_CALENDAR_MORE_DATA 5400 Размер массива недостаточен для получения описаний всех значений

ERR_CALENDAR_TIMEOUT 5401 Превышен лимит запроса по времени

ERR_CALENDAR_NO_DATA 5402 Страна не найдена

Работа с базами данных

ERR_DATABASE_ERROR 5601 Общая ошибка

ERR_DATABASE_LOGIC 5602 Внутренняя логическая ошибка в SQLite

ERR_DATABASE_PERM 5603 Отказано в доступе

ERR_DATABASE_ABORT 5604 Процедура обратного вызова запросила прерывание

ERR_DATABASE_BUSY 5605 Файл базы данных заблокирован

ERR_DATABASE_LOCKED 5606 Таблица в базе данных заблокирована

ERR_DATABASE_NOMEM 5607 Сбой malloc ()

ERR_DATABASE_READONLY 5608 Попытка записи в базу данных, доступной только для чтения

ERR_DATABASE_INTERRUPT 5609 Операция прекращена с помощью sqlite3_interrupt ()

ERR_DATABASE_IOERR 5610 Ошибка дискового ввода-вывода

ERR_DATABASE_CORRUPT 5611 Образ диска базы данных испорчен

ERR_DATABASE_NOTFOUND 5612 Неизвестный код операции в sqlite3_file_control ()

ERR_DATABASE_FULL 5613 Ошибка вставки, так как база данных заполнена

ERR_DATABASE_CANTOPEN 5614 Невозможно открыть файл базы данных

ERR_DATABASE_PROTOCOL 5615 Ошибка протокола блокировки базы данных

ERR_DATABASE_EMPTY 5616 Только для внутреннего использования

ERR_DATABASE_SCHEMA 5617 Схема базы данных изменена

ERR_DATABASE_TOOBIG 5618 Строка или BLOB превышает ограничение по размеру

ERR_DATABASE_CONSTRAINT 5619 Прервано из-за нарушения ограничения

ERR_DATABASE_MISMATCH 5620 Несоответствие типов данных

ERR_DATABASE_MISUSE 5621 Ошибка неправильного использования библиотеки

ERR_DATABASE_NOLFS 5622 Использование функций операционной системы, не поддерживаемых на хосте

ERR_DATABASE_AUTH 5623 Отказано в авторизации

ERR_DATABASE_FORMAT 5624 Не используется

ERR_DATABASE_RANGE 5625 2-й параметр для sqlite3_bind находится вне диапазона

ERR_DATABASE_NOTADB 5626 Открытый файл не является файлом базы данных

Методы матриц и векторов

ERR_MATRIX_INTERNAL 5700 Внутренняя ошибка исполняющей подсистемы матриц/векторов

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED 5701 Матрица/вектор не инициализирован

ERR_MATRIX_INCONSISTENT 5702 Несогласованный размер матриц/векторов в операции

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE 5703 Некорректный размер матрицы/вектора

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE 5704 Некорректный тип матрицы/вектора

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED 5705 Функция недоступна для данной матрицы/вектора

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN 5706 Матрица/вектор содержит нечисла (Nan/Inf)

ONNX модели

ERR_ONNX_INTERNAL 5800 Внутренняя ошибка ONNX стандарта

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED 5801 Ошибка инициализации ONNX Runtime API

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED 5802 Свойство или значение неподдерживаются языком MQL5

ERR_ONNX_RUN_FAILED 5803 Ошибка запуска ONNX runtime API

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT 5804 В OnnxRun передано неверное количество параметров

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER 5805 Некорректное значение параметра

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE 5806 Некорректный тип параметра

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE 5807 Некорректный размер параметра

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION 5808 Размерность тензора не задана или указана неверно

Пользовательские ошибки