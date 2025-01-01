ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКоды ошибок и предупрежденийОшибки времени выполнения 

Ошибки времени выполнения

GetLastError() – функция, возвращающая код последней ошибки, которая хранится в предопределенной переменной _LastError. Значение этой переменной можно сбросить в ноль функцией ResetLastError().

Константа

Значение

Описание

ERR_SUCCESS

0

Операция выполнена успешно

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Неожиданная внутренняя ошибка

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Ошибочный параметр при вызове системной функции

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Недостаточно памяти для выполнения системной функции

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

Недостаточно памяти для перераспределения строки

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

Неинициализированная строка

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Неправильное значение даты и/или времени

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647

ERR_INVALID_POINTER

4012

Ошибочный указатель

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Ошибочный тип указателя

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

Совпадение имени динамического и статического ресурсов

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

Ресурс с таким именем в EX5 не найден

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

Имя ресурса превышает 63 символа

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

При вычислении математической функции произошло переполнение

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Выход за дату окончания тестирования после вызова Sleep()

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

Тестирование было прекращено принудительно извне. Например, прервана оптимизацию, или закрыто окно визуального тестирования, или остановлен агент тестирования

ERR_INVALID_TYPE

4023

Неподходящий тип

ERR_INVALID_HANDLE

4024

Невалидный хендл

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

Пул объектов заполнен

Графики

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

Ошибочный идентификатор графика

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

График не отвечает

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

График не найден

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Ошибка открытия графика

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Ошибка при изменении для графика символа и периода

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Ошибочное значение параметра для функции по работе с графиком

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Ошибка при создании таймера

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

Ошибочный идентификатор свойства графика

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Ошибка при создании скриншота

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

Ошибка навигации по графику

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Ошибка при применении шаблона

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Ошибка при добавлении индикатора на график

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Ошибка при удалении индикатора с графика

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

Индикатор не найден на указанном графике

Графические объекты

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Ошибка при работе с графическим объектом

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

Графический объект не найден

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

Ошибочный идентификатор свойства графического объекта

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Невозможно получить дату, соответствующую значению

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Невозможно получить значение, соответствующее дате

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Неизвестный символ

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Символ не выбран в MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Ошибочный идентификатор свойства символа

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Время последнего тика неизвестно (тиков не было)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Превышен лимит выбранных символов в MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

Неправильный индекс сессии при вызове функции SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Доступ к истории

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

Запрашиваемая история не найдена

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

Ошибочный идентификатор свойства истории

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Превышен таймаут при запросе истории

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

Количество запрашиваемых баров ограничено настройками терминала

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Множество ошибок при загрузке истории

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

Принимающий массив слишком мал чтобы вместить все запрошенные данные

Глобальные переменные терминала

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

Глобальная переменная клиентского терминала не найдена

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Не было модификаций глобальных переменных

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

Не удалось открыть и прочитать файл со значениями глобальных переменных

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

Не удалось записать файл со значениями глобальных переменных

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

Не удалось отправить письмо

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Не удалось воспроизвести звук

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Ошибочный идентификатор свойства программы

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Ошибочный идентификатор свойства терминала

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Не удалось отправить файл по ftp

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

Не удалось отправить уведомление

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification()  передали пустую строку или NULL

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Слишком частая отправка уведомлений

ERR_FTP_NOSERVER

4519

Не указан FTP сервер

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

Не указан FTP логин

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

Не найден файл в директории MQL5\Files для отправки на FTP сервер

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

Ошибка при подключении к FTP серверу

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

На FTP сервере не найдена директория для выгрузки файла

Буферы пользовательских индикаторов

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Ошибочный индекс своего индикаторного буфера

Свойства пользовательских индикаторов

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора

Account

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Ошибочный идентификатор свойства счета

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Ошибочный идентификатор свойства торговли

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Торговля для эксперта запрещена

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Позиция не найдена

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Ордер не найден

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

Сделка не найдена

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Не удалось отправить торговый запрос

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Не удалось вычислить значение прибыли или маржи

Индикаторы

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Неизвестный символ

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

Индикатор не может быть создан

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Недостаточно памяти для добавления индикатора

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

Индикатор не может быть применен к другому индикатору

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Ошибка при добавлении индикатора

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Запрошенные данные не найдены

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Ошибочный хэндл индикатора

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Неправильное количество параметров при создании индикатора

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

Отсутствуют параметры при создании индикатора

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера

Стакан цен

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

Стакан цен не может быть добавлен

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

Стакан цен не может быть удален

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

Данные стакана цен не могут быть получены

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен

Файловые операции

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

Не может быть открыто одновременно более 64 файлов

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Недопустимое имя файла

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Слишком длинное имя файла

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Ошибка открытия файла

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Недостаточно памяти для кеша чтения

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Ошибка удаления файла

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

Ошибочный хэндл файла

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

Файл должен быть открыт для записи

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

Файл должен быть открыт для чтения

ERR_FILE_NOTBIN

5011

Файл должен быть открыт как бинарный

ERR_FILE_NOTTXT

5012

Файл должен быть открыт как текстовый

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

Файл должен быть открыт как текстовый или CSV

ERR_FILE_NOTCSV

5014

Файл должен быть открыт как CSV

ERR_FILE_READERROR

5015

Ошибка чтения файла

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

Это не файл, а директория

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Файл не существует

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

Файл не может быть переписан

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Ошибочное имя директории

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Директория не существует

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Это файл, а не директория

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

Директория не может быть удалена

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы и операция удаления не удалась)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

Не удалось записать ресурс в файл

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

Не удалось прочитать следующую порцию данных из CSV-файла (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), так как достигнут конец файла

Преобразование строк

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

В строке нет даты

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

В строке ошибочная дата

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

В строке ошибочное время

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Ошибка преобразования строки в дату

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Недостаточно памяти для строки

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

Длина строки меньше, чем ожидалось

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

Ошибочная форматная строка

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Форматных спецификаторов больше, чем параметров

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Параметров больше, чем форматных спецификаторов

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

Испорченный параметр типа string

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Позиция за пределами строки

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

К концу строки добавлен 0, бесполезная операция

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Неизвестный тип данных при конвертации в строку

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Испорченный объект строки

Работа с массивами

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Копирование несовместимых массивов. Строковый массив может быть скопирован только в строковый, а числовой массив – в числовой

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Массив нулевой длины

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Должен быть числовой массив

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Должен быть одномерный массив

ERR_SERIES_ARRAY

5056

Таймсерия не может быть использована

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

Должен быть массив типа double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

Должен быть массив типа float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

Должен быть массив типа long

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

Должен быть массив типа int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

Должен быть массив типа short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

Должен быть массив типа char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Должен быть массив типа string

Работа с OpenCL

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Неправильный хэндл OpenCL

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

Ошибка при создании контекста OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

Ошибка при компиляции программы OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

Ошибка выполнения программы OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

Неверный размер буфера OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

Неверное смещение в буфере OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

Ошибка создания буфера OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Превышено максимальное число OpenCL объектов

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

Ошибка выбора OpenCL устройства

Работа с базами данных

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Внутренняя ошибка базы данных

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Невалидный хендл базы данных

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Превышено максимально допустимое количество объектов Database

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Ошибка подключения к базе данных

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

Ошибка выполнения запроса

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

Ошибка создания запроса

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Данных для чтения больше нет

ERR_DATABASE_STEP

5127

Ошибка перехода к следующей записи запроса

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

Данные для чтения результатов запроса еще не готовы

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

Ошибка автоподстановки параметров в SQL-запрос

ERR_DATABASE_QUERY_NOT_READONLY

5130

 

Работа с WebRequest()

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

URL не прошел проверку

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

Не удалось подключиться к указанному URL

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

Превышен таймаут получения данных

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

Ошибка в результате выполнения HTTP запроса

Работа с сетью (сокетами)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

В функцию передан неверный хэндл сокета

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Открыто слишком много сокетов (максимум 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Ошибка соединения с удаленным хостом

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Ошибка отправки/получения данных из сокета

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Ошибка установления защищенного соединения (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

Отсутствуют данные о сертификате, которым защищено подключение

Пользовательские символы

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

Должен быть указан пользовательский символ

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Некорректное имя пользовательского символа. В имени символа можно использовать только латинские буквы без знаков препинания, пробелов и спецсимволов (допускаются ".", "_", "&" и "#"). Не рекомендуется использовать символы <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Слишком длинное имя для пользовательского символа. Длина имени символа не должна превышать 32 знака с учётом завершающего 0

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Слишком длинный путь для пользовательского символа. Длина пути не более 128 знаков с учётом "Custom\\", имени символа, разделителей групп и завершающего 0

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

Пользовательский символ с таким именем уже существует

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Ошибка при создании, удалении или изменении пользовательского символа

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Попытка удалить пользовательский символ, выбранный в обзоре рынка (Market Watch)

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Неправильное свойство пользовательского символа

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Ошибочный параметр при установке свойства пользовательского символа

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Слишком длинный строковый параметр при установке свойства пользовательского символа

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

Не упорядоченный по времени массив тиков

Экономический календарь

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

Размер массива недостаточен для получения описаний всех значений

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

Превышен лимит запроса по времени

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

Страна не найдена

Работа с базами данных

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Общая ошибка

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

Внутренняя логическая ошибка в SQLite

ERR_DATABASE_PERM

5603

Отказано в доступе

ERR_DATABASE_ABORT

5604

Процедура обратного вызова запросила прерывание

ERR_DATABASE_BUSY

5605

Файл базы данных заблокирован

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Таблица в базе данных заблокирована

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

Сбой malloc ()

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Попытка записи в базу данных, доступной только для чтения

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

Операция прекращена с помощью sqlite3_interrupt ()

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Ошибка дискового ввода-вывода

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Образ диска базы данных испорчен

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Неизвестный код операции в sqlite3_file_control ()

ERR_DATABASE_FULL

5613

Ошибка вставки, так как база данных заполнена

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Невозможно открыть файл базы данных

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Ошибка протокола блокировки базы данных

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Только для внутреннего использования

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Схема базы данных изменена

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

Строка или BLOB превышает ограничение по размеру

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Прервано из-за нарушения ограничения

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Несоответствие типов данных

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Ошибка неправильного использования библиотеки

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Использование функций операционной системы, не поддерживаемых на хосте

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Отказано в авторизации

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

Не используется

ERR_DATABASE_RANGE

5625

2-й параметр для sqlite3_bind находится вне диапазона

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

Открытый файл не является файлом базы данных

Методы матриц и векторов

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

Внутренняя ошибка исполняющей подсистемы матриц/векторов

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

Матрица/вектор не инициализирован

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

Несогласованный размер матриц/векторов в операции

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

Некорректный размер матрицы/вектора

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

Некорректный тип матрицы/вектора

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

Функция недоступна для данной матрицы/вектора

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

Матрица/вектор содержит нечисла (Nan/Inf)

ONNX модели

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

Внутренняя ошибка ONNX стандарта

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

Ошибка инициализации ONNX Runtime API

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

Свойство или значение неподдерживаются языком MQL5

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

Ошибка запуска ONNX runtime API

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

В OnnxRun передано неверное количество параметров

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

Некорректное значение параметра

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

Некорректный тип параметра

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

Некорректный размер параметра

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

Размерность тензора не задана или указана неверно

Пользовательские ошибки

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

С этого кода начинаются ошибки, задаваемые пользователем

Смотри также

Коды возврата торгового сервера