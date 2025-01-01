ДокументацияРазделы
HeightInPixels

Получает высоту окна в пикселях.

int  HeightInPixels(
   int  num      // подокно
   ) const

Параметры

num

[in]  Номер проверяемого подокна (0-основное окно).

Возвращаемое значение

Высоту окна в пикселях графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается 0.