XOnDropped

Получает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

int  XOnDropped() const

Возвращаемое значение

Координата по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.