Shift (метод Get)

Получает значение флага «Режим отступа ценового графика от правого края».

bool  Shift() const

Возвращаемое значение

Значение флага «Режим отступа ценового графика от правого края» графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

Shift (метод Set)

Устанавливает значение флага «Режим отступа ценового графика от правого края».

bool  Shift(
   bool  shift      // значение флага
   )

Параметры

shift

[in]  Новое значение флага «Режим отступа ценового графика от правого края».

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.