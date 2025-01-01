ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 > Стандартная библиотека > Ценовые графики > ColorLineBid 

ColorLineBid (метод Get)

Получает цвет линии Bid-цены.

color  ColorLineBid() const

Возвращаемое значение

Цвет линии Bid-цены графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorLineBid (метод Set)

Устанавливает цвет линии Bid-цены.

bool  ColorLineBid(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет линии Bid-цены.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.