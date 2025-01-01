ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиScale 

Scale (метод Get)

Получает значение свойства "Масштаб".

int  Scale() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Масштаб" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается 0.

Scale (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Масштаб".

bool  Scale(
   int  scale      // значение свойства
   )

Параметры

scale

[in]  Новое значение свойства "Масштаб".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.