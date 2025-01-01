ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиWindowOnDropped 

WindowOnDropped

Получает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

int  WindowOnDropped() const

Возвращаемое значение

Номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт или скрипт. 0 означает главное окно графика.