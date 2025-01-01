ДокументацияРазделы
Получает общее количество окон графика, включая подокна индикаторов.

int  WindowsTotal() const

Возвращаемое значение

Общее количество окон, включая подокна индикаторов графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается 0.