Получает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

datetime  TimeOnDropped() const

Возвращаемое значение

Временная координата, соответствующая точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.