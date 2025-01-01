ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиFirstVisibleBar 

FirstVisibleBar

Получает номер первого видимого бара на графике.

int  FirstVisibleBar() const

Возвращаемое значение

Номер первого видимого бара графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается -1.