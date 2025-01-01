ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиShowLastLine 

ShowLastLine (метод Get)

Получает значение флага "Отображение значения Last горизонтальной линией".

bool  ShowLastLine() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Отображение значения Last горизонтальной линией" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

ShowLastLine (метод Set)

Устанавливает значение флага "Отображение значения Last горизонтальной линией".

bool  ShowLastLine(
   bool  show      // значение флага
   )

Параметры

show

[in]  Новое значение флага "Отображение значения Last горизонтальной линией".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.