Документация
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Ценовые графики ShowPriceScale 

ShowPriceScale

Устанавливает значение флага "Отображение ценовой шкалы".

bool  ShowPriceScale(
   bool  show      // значение флага
   )

Параметры

show

[in]  Новое значение флага "Отображение ценовой шкалы".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.