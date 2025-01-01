ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиColorCandleBear 

ColorCandleBear (метод Get)

Получает цвет тела медвежьей свечи.

color  ColorCandleBear() const

Возвращаемое значение

Цвет тела медвежьей свечи графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorCandleBear (метод Set)

Устанавливает цвет тела медвежьей свечи.

bool  ColorCandleBear(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет тела медвежьей свечи.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.