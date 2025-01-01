ДокументацияРазделы
Foreground (метод Get)

Получает значение флага "Ценовой график на заднем плане".

bool  Foreground() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Ценовой график на заднем плане" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

Foreground (метод Set)

Устанавливает значение флага "Ценовой график на заднем плане".

bool  Foreground(
   bool  foreground      // значение флага
   )

Параметры

foreground

[in]  Новое значение флага "Ценовой график на заднем плане".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.