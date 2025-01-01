ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиNavigate 

Navigate

Сдвигает график.

bool  Navigate(
   ENUM_CHART_POSITION  position,     // позиция
   int                  shift=0       // сдвиг
   )

Параметры

position

[in]  Позиция графика (из перечисления ENUM_CHART_POSITION), относительно которой будет произведено смещение.

shift=0

[in]  Количество баров, на которое необходимо сместить график.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось сдвинуть график.