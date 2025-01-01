ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиScaleFix_11 

ScaleFix_11 (метод Get)

Получает значение флага "Режим масштаба 1:1".

bool  ScaleFix_11() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Режим масштаба 1:1" графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается false.

ScaleFix_11 (метод Set)

Устанавливает значение флага «Режим масштаба 1:1».

bool  ScaleFix_11(
   string  scale_11      // значение флага
   )

Параметры

scale_11

[in]  Новое значение флага "Режим масштаба 1:1".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.