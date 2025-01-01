ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиEventObjectDelete 

EventObjectDelete

Устанавливает флаг отправки сообщений о событиях удаления графических объектов.

bool  EventObjectDelete(
   bool  flag      // флаг
   )

Параметры

flag

[in]  Новое значение флага отправки сообщений о событиях удаления графических объектов.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.