Получает значение периода графика.

ENUM_TIMEFRAMES  Period() const

Возвращаемое значение

Период графика (из перечисления ENUM_TIMEFRAMES), привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается 0.