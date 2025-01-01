ДокументацияРазделы
ColorGrid (метод Get)

Получаетцвет сетки.

color  ColorGrid() const

Возвращаемое значение

Цвет сетки графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorGrid (метод Set)

Устанавливает цвет сетки.

bool  ColorGrid(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет сетки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.