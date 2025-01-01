ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиPointsPerBar 

PointsPerBar (метод Get)

Получает масштаб в пунктах на бар.

double  PointsPerBar() const

Возвращаемое значение

Масштаб в пунктах на бар графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается EMPTY_VALUE.

PointsPerBar (метод Set)

Устанавливает масштаб в пунктах на бар.

bool  PointsPerBar(
   double  ppb      // масштаб
   )

Параметры

ppb

[in]  Новый масштаб в пунктах на бар.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить масштаб.